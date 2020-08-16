Samanyolu Haber /Dünya / Filistin Büyükelçisi, BAE'yi terk etti /16 Ağustos 2020 11:03

Filistin Büyükelçisi, BAE'yi terk etti

Fetih Hareketi Merkez Komite Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Filistin'in Abu Dabi Büyükelçisi İsam Masalha'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ayrıldığını ve geri dönmeyeceğini açıkladı.

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Genel Sekreter Rucub, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "(Abu Dabi) Büyükelçimiz (Masalha) bugün BAE'den ayrıldı ve oraya asla geri dönmeyecek" dedi.

Rucub, Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ın, BAE'nin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının bir parçası olduğunu söyledi.

Öte yandan kaynaklar, Büyükelçi Masalha'nın Ürdün'de olduğu ve bugün Batı Şeria'ya gideceği bilgisini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.
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