Filistin Devlet Başkanı Abbas: Hamas silahlarını bırakmalı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu ay İsrail ve Filistin arasında iki-devletli çözüm hakkında görüşecek Suudi Arabistan ve Fransa liderlerine bir mektup yolladı. Abbas, Gazze’deki savaşın bitirilmesine dair önerilerini sıraladığı mektupta, “Hamas silahlarını bırakmalı” ve “Uluslararası güçler bölgeye konuşlandırılmalı” görüşlerine yer verdi, Hamas’ın elindeki tüm rehineleri derhal serbest bırakması çağrısı da yaptı.





Halktv'de yer alan habere göre Abbas, “Hamas artık Gazze’yi yönetmeyecek, silahlarını Filistin Güvenlik Güçleri’ne teslim etmeli” dedi. Bölgede Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilecek Arap ve uluslararası güçlerin bölgeyi stabil halde tutması için çağrı yapmaya hazır olduğunu söyledi.





İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM BU AY BM’DE GÖRÜŞÜLECEK

Bu ay BM genel merkezinde yapılacak konferansta Filistin’de iki devletli çözüm görüşülecek.





Abbas, uluslararası gözetim ve garantilerle İsrail’in işgalini sonlandırması ve sorunların çözülmesine dair barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu ifade etti, göreve gelmesi halinde 1 yıl içerisinde seçim yapacağı vaadinde bulundu.





FRANSA’DAN DESTEK

Fransa Başkanı Emmanuel Macron da Filistin Devleti’ni tanımaya hazır olduklarını ancak önce Hamas’ın silah bırakması gerektiğini söylemişti. Mektubunun ardından Elysee’den Abbas’a destek geldi.