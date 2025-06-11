Samanyolu Haber /Dünya / Filistin Devlet Başkanı Abbas: Hamas silahlarını bırakmalı /11 Haziran 2025 10:10

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Hamas silahlarını bırakmalı

Fransa, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Hamas hakkında “Silahlarını bırakmalı” dediğini ve “Filistin halkını korumak için” uluslararası güçlerin konuşlandırılması gerektiğini söylediğini duyurdu.

SHABER3.COM

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu ay İsrail ve Filistin arasında iki-devletli çözüm hakkında görüşecek Suudi Arabistan ve Fransa liderlerine bir mektup yolladı. Abbas, Gazze’deki savaşın bitirilmesine dair önerilerini sıraladığı mektupta, “Hamas silahlarını bırakmalı” ve “Uluslararası güçler bölgeye konuşlandırılmalı” görüşlerine yer verdi, Hamas’ın elindeki tüm rehineleri derhal serbest bırakması çağrısı da yaptı.

Halktv'de yer alan habere göre Abbas, “Hamas artık Gazze’yi yönetmeyecek, silahlarını Filistin Güvenlik Güçleri’ne teslim etmeli” dedi. Bölgede Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilecek Arap ve uluslararası güçlerin bölgeyi stabil halde tutması için çağrı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM BU AY BM’DE GÖRÜŞÜLECEK
Bu ay BM genel merkezinde yapılacak konferansta Filistin’de iki devletli çözüm görüşülecek.

Abbas, uluslararası gözetim ve garantilerle İsrail’in işgalini sonlandırması ve sorunların çözülmesine dair barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu ifade etti, göreve gelmesi halinde 1 yıl içerisinde seçim yapacağı vaadinde bulundu.

FRANSA’DAN DESTEK
Fransa Başkanı Emmanuel Macron da Filistin Devleti’ni tanımaya hazır olduklarını ancak önce Hamas’ın silah bırakması gerektiğini söylemişti. Mektubunun ardından Elysee’den Abbas’a destek geldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Filistin Devlet Başkanı Abbas: Hamas silahlarını bırakmalı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:28:50