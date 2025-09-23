Filistin’i tanıyan ülke sayısı 150’nin üzerine çıktı

Büyük ölçüde harap durumda olan ve soykırımın devam ettiği Gazze Şeridi ve büyük bölümünde İsrail’in işgalinin devam ettiği Batı Şeria’dan oluşan Filistin devleti artık BM üyesi 150’den fazla devlet tarafından tanınıyor.





Altı Avrupa ülkesi — Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Andorra ve Monako — Pazartesi günü BM’de yaptıkları açıklamalarla listeye isimlerini ekledi. Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada ve Portekiz de Pazar günü Filistin’i tanıdığını açıklamıştı. Birleşik Krallık ve Kanada, böyle bir tanıma yapan ilk G7 ülkeleri oldu. Böylece BM’nin 193 üyesi olduğu düşünüldüğünüde ülkelerin yaklaşık yüzde 80’i Filistin’i tanımış oldu.





Rusya, tüm Arap ülkeleri, neredeyse tüm Afrika ve Latin Amerika ülkeleri ile Hindistan ve Çin dahil çoğu Asya ülkesi zaten Filistin’i tanıyan devletler listesinde yer alıyor.





39 ülke hala tanımıyor

Aralarında İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve onların müttefikleri bulunan en az 39 ülke hala Filistin devletini tanımıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun hükümeti, bir Filistin devleti fikrini tamamen reddediyor.





Asya ülkeleri arasında Japonya, Güney Kore ve Singapur Filistin’i tanımayanlar arasında. Afrika’da Kamerun, Latin Amerika’da Panama ve Okyanusya’daki ülkelerin çoğu da Filistin’i tanımıyor.





Avrupa’da büyük değişim; Almanya ve İtalya ise tavrında ısrarcı

Yakın zamana kadar Avrupa bu konuda en bölünmüş kıta konumundaydı. 2010’ların ortasına kadar yalnızca Türkiye ve eski Sovyet bloğu ülkeleri Filistin devletini tanımıştı.





Doğu bloğunun eski üyelerinden Macaristan ve Çekya hâlâ ikili düzeyde tanıma yapmış değil. Batı ve Kuzey Avrupa ise uzun süre tanımama konusunda birleşmişti; tek istisna 2014’te tanıma kararı alan İsveç’ti. Ancak Gazze’deki savaş dengeleri değiştirdi: Norveç, İspanya, İrlanda ve Slovenya 2024’te İsveç’in izinden gitti. Son günlerdeki yeni eklemelerle bu sayı arttı. İtalya ve Almanya ise Filistin devletini tanımayı planlamıyor.