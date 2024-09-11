Filistin için tarihi adım!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 79. dönemi, Kamerun'un adayı Philemon Yang'ın başkanlığında açıldı. Ancak bu dönemin en önemli ve tarihi gelişmesi, Filistin’in BM Genel Kurulu’na ilk kez katılacak olması oldu.







Filistin'in BM Daimi Temsilciliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yılki oturumlarda üye ülkeler arasında yer alacaklarını duyurdu.





SİLAHLAR YERİNE DİPLOMATİK ÇÖZÜMLER





Halktv.com'da yer alan habere göre BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, görevini devrederken yeni Başkan Philemon Yang’ın sürdürülebilir ekonomik büyüme, barış ve güvenlik öncelikleriyle ilerleyeceğini ifade etti. Yang, çatışmaları engellemeye odaklanarak silahların yerine diplomatik çözümler arayacağını belirtti. Ayrıca, insan haklarının korunması ve uluslararası hukukun güçlendirilmesi üzerine çalışmalar yapacağını duyurdu.





Geçtiğimiz yılın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından "fırtınalı" olarak nitelendirildiği bir dönemin ardından, bu yılın umut verici bir başlangıç olması hedefleniyor. Guterres, yoksulluk, adaletsizlik, çatışma ve şiddetin devam ettiğini vurgulayarak, "Çözümler burada üretilecek" dedi.





Öte yandan, BM Genel Kurulu’nda 10 Mayıs’ta kabul edilen karar doğrultusunda, Filistin’in BM üyeliği ve bazı ek haklar konusunda düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler, Filistin’in BM Genel Kurulu oturumlarına ve diğer BM etkinliklerine katılımını sağlayacak.







Genel Kurul'un 79. döneminin açılışı, 22 Eylül’de “Geleceğin Zirvesi” ile yapılacak. Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen bu oturum, 24 Eylül’de başlayacak ve dünya liderlerinin konuşmalarına ev sahipliği yapacak.





Bu yılki Genel Kurul, 190 ülkeden üst düzey katılım beklenirken, Filistin’in de bu uluslararası platformda yer alması, küresel diplomasi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.