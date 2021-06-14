Samanyolu Haber /Gündem / Filistin yeni İsrail hükümetinden umutsuz: Farkı olmayacak /14 Haziran 2021 10:49

Filistin yeni İsrail hükümetinden umutsuz: Farkı olmayacak

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de "Değişim hükümeti" olarak tanımlanan yeni Naftali Bennett hükümetinin eskilerinden farklı olmayacağını belirtti.

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Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'in yeni hükümet hakkında bir hüküm vermesi için bir dizi soru sordu.

Bennett hükümetinin "Değişim hükümeti" olarak nitelenmesinin "Netanyahu'nun çekilmesi" dışında doğru olmadığına işaret edilen açıklamada "Yeni hükümet eskilerinden farklı olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre açıklamada, "Bennett hükmetinin işgalci yerleşimler ve Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin tutumu nedir? Kudüs ve oraya ilişkin tarihi ve hukuki duruma ilişkin tutumu nedir? İmzalanan anlaşmalara ilişkin tavrı nedir? Uluslararası meşruiyetin aldığı kararlara karşı tavrı ne olacak? İki devletli çözüm, toprak karşılığında barış temelindeki müzakerelere yönelik tutumu nedir?" şeklinde sorular yöneltildi.

Filistin'in bu yeni hükümete ilişkin hükmünün, onun söz konusu durumlarda ve ilerleyen günlerde gireceği sınavlarda takınacağı tutuma bağlı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin gireceği sınavlar arasında "Kudüs'te düzenlenmesi planlanan "Bayrak Yürüyüşü", Nablus'un güneyinde Subeyh Dağı'na kurulan gayrimeşru yerleşim birimlerinin yıkılması, Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden ihlaller, Kudüslülere yönelik tehcir tehditleri, Gazze ablukası ve Gazze'nin yeniden imarının" yer aldığı ifade edildi.
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