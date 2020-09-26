Samanyolu Haber /Dünya / Filistin'de malzeme eksikliği nedeniyle test yapılamıyor /26 Eylül 2020 00:37

Filistin'de malzeme eksikliği nedeniyle test yapılamıyor

Filistin'de malzeme eksikliği nedeniyle 2 gündür koronavirüs testi yapılamadığı ifade ediliyor.

SHABER3.COM

Filistin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Usame en-Neccar, Filistin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bakanlığı bağlı laboratuvarlarda, ameliyat olacak hastalar dışındakilere salı ve çarşamba günleri test yapılamadı. Bakanlık Koronavirüs (Covid-19) testi için gerekli malzeme konusunda büyük eksiklik yaşıyor" dedi.

Bakanlığın, daha öncesinde günlük 4 bin test yaptığını, laboratuvarlarda testler durmadan önce bu sayıyı 8 bine çıkardıklarını aktaran Neccar, vakaların son zamanlarda artış gösterdiğine dikkati çekti.

100 bin test çubuğu kullanılamaz hale geldi

Neccar, test malzemesinin Filistin'e girişi konusunda İsrail'in engeller çıkardığını, kontrolü altındaki sınır kapıları ve limanlarda ithal edilen malzemeyi alıkoyduğunu söyledi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle de 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, Ürdün'ün Covid-19'la mücadele için gönderdiği 100 bin test çubuğunun, İsrail'in sınır kapısında çıkardığı engellemeler sebebiyle kullanılamaz hale geldiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle 5 kişinin daha vefat ettiğini, 713 kişinin enfekte olduğunu ve 920 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

Açıklamada, toplam can kaybının 322'ye, vakaların 47 bin 830'a, iyileşen sayısının da 35 bin 341'e yükseldiği bilgisi paylaşılmıştı.
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