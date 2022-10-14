Samanyolu Haber /Dünya / Filistin'li gruplar anlaşmaya vardı /14 Ekim 2022 09:18

Filistin'li gruplar anlaşmaya vardı

Filistin'de 15 yıldır devam eden bölünmüşlüğü sonlandırmak için Cezayir'de bir araya gelen başta Hamas ve Fetih hareketi olmak üzere toplam 14 grup aralarında uzlaştıkları 'Cezayir Bildirisi'ni törenle imzaladı.

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Başkent Cezayir'in batısındaki Kongre Sarayı'nda düzenlenen törene 14 Filistinli grubun temsilcisi ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun katıldı.

2006'da yapılan seçimden beri aralarında gerginlik süren Fetih ve Hamas hareketinin dahil olduğu Filistinli gruplar gelecek ekim ayında ülkede seçim yapılması üzerinde anlaştı.

Hamas lideri İsmail Heniyye başta olmak üzere 14 Filistinli grubun temsilcileri teker teker sahneye çıkarak, bugün üzerinde anlaşmaya varılan Cezayir Bildirisi'nin metnine imza attı.

Arafat'ın 40 yıl önce okuduğu "Bağımsızlık Bildirisi"ne vurgu

Tebbun, başkent Cezayir'in batısındaki Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı kısa konuşmada, 40 yıl önce Cezayir’de Filistin Bağımsızlık Bildirisi'nin Filistin Lideri Yasir Arafat tarafından ilan edilmesini hatırlattı.

Filistinli grupların, davetine icabet ederek Cezayir’e gelmesini takdir eden Tebbun, üzerinde anlaşmaya varılan bu Cezayir Bildirisi'nin de başkenti Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Hamas lideri Heniyye ise Cumhurbaşkanı Tebbun ile Cezayir devleti ve milletine teşekkür ettikten sonra, yakasında bulunan Kudüs rozetini çıkarıp Tebbun’un yakasına yapıştırdı.

Bildiride ulusal birliğin önemine dikkat çekildi

Cezayir'de bir araya gelen Filistinli gruplar gündüz saatlerinde üç gün süren toplantılar sonunda uzlaşı anlaşmasını imzalamıştı.

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için imzalanan Cezayir Bildirisi'nde, işgale karşı direnişin temeli olarak ulusal birliğin önemi vurgulandı.

Bildirinin maddeleri arasında, Filistin ulusal güçleri arasında, seçimler kanalıyla siyasi ortaklık ilkesinin temellendirilmesi, ulusal uzlaşının gerçekleşmesi için fiili adımlar atılması, Filistin halkının meşru ve tek temsilcisi olması hasebiyle Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) rolünün ve ona bağlı kurumların etkinleştirilmesi yer aldı.
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