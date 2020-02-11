Filistin'den İsrail ile 'barış' açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail-Filistin sorununun ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı “Orta Doğu barış planı”nın ele alındığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumuna katıldı.



Toplantıdaki konuşmasında ABD’nin önerdiği planı reddettiklerini söyleyen Mahmud Abbas, planın uluslararası meşru bir yanının bulunmadığını ve İsrail’in Filistin topraklarını ilhakına izin verdiğini belirtti.





Planın müzakereler için uluslararası referans olarak alınmaması gerektiğini dile getiren Abbas, “Bu plan, bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz ve uygulanmasına karşı çıkacağız” dedi.





‘HANGİNİZ BÖYLE BİR DEVLETİ KABUL EDERSİNİZ?’





İsrail ve ABD’nin Filistin’e teklif ettiği devletin “İsviçre peynirine” benzediğini dile getiren Abbas, “Hanginiz böyle bir devleti, bu koşulları kabul ederdiniz?” ifadesini kullandı. Abbas, bu planın İsrail işgalini ödüllendirdiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:





“Ülkeleri için savaşan 300 İsrailli yetkili, şimdi de adalet için bu planı reddediyor. ABD Kongresi’nden gelen bir mektupta 107 kişi, Senato’dan ise 12 kişi bu plana karşı çıkıyor. Plana karşı çıkanlar arasında bazı başkan adayları bile var. İsrail ve Filistinliler arasında barış hâlâ mümkün, başarılabilir. Kapsamlı ve kalıcı barış yolunda uluslararası ortaklık için buradayım.”