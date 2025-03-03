Filistin - İsrail ortak belgeseli 'No Other Land' Oscar kazandı

Ödül töreninde konuşan Adra, iki ay önce baba olduğunu belirterek, "Umudum, kızımın benim şu anda yaşadığım hayatı yaşamak zorunda kalmaması. 'No Other Land', onlarca yıldır katlandığımız ve hala direnmeye devam ettiğimiz acı gerçeği yansıtıyor," dedi.





Abraham ise, filmin Filistin ve İsrail ortak yapımı olarak hazırlandığını vurgulayarak, "Etnik üstünlüğün olmadığı, her iki halkın da ulusal haklara sahip olduğu farklı bir yol, siyasi bir çözüm var," ifadelerini kullandı.

Filistinli aktivist Basel Adra'nın, İsrail ordusunun askeri eğitim bölgesi oluşturmak amacıyla başlattığı yıkımı belgeleme çabasını anlatan film, 2019-2023 arasındaki gerçek olayları aktarıyor. Adra, bu süreçte İsrailli gazeteci Yuval Abraham ile tanışıyor. Belgesel ekibinde ayrıca Hamdan Ballal ve Rachel Szor da yer alıyor.Film, festivallerde büyük ilgi görerek Oscar'a aday gösterildi. Batı Şeria'nın güney ucundaki Mesafir Yatta'da geçen belgesel, 24 ülkede dağıtım anlaşması yapmasına rağmen ABD'de dağıtımcı şirket bulamadı.Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim?