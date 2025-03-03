Samanyolu Haber /Kültür / Filistin - İsrail ortak belgeseli 'No Other Land' Oscar kazandı /03 Mart 2025 12:17

Filistin - İsrail ortak belgeseli 'No Other Land' Oscar kazandı

97. Akademi Ödülleri'nde En İyi Belgesel Oscar'ını kazanan 'No Other Land', Filistinlilerin İsrail işgalindeki Mesafir Yatta'da İsrail ordusunun yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatıyor. Film, ABD'nin Los Angeles kentindeki törende büyük bir başarı elde etti.

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Belgeselin Konusu ve Yapımcıları

Filistinli aktivist Basel Adra'nın, İsrail ordusunun askeri eğitim bölgesi oluşturmak amacıyla başlattığı yıkımı belgeleme çabasını anlatan film, 2019-2023 arasındaki gerçek olayları aktarıyor. Adra, bu süreçte İsrailli gazeteci Yuval Abraham ile tanışıyor. Belgesel ekibinde ayrıca Hamdan Ballal ve Rachel Szor da yer alıyor.

Ödül Konuşmaları

Ödül töreninde konuşan Adra, iki ay önce baba olduğunu belirterek, "Umudum, kızımın benim şu anda yaşadığım hayatı yaşamak zorunda kalmaması. 'No Other Land', onlarca yıldır katlandığımız ve hala direnmeye devam ettiğimiz acı gerçeği yansıtıyor," dedi.

Abraham ise, filmin Filistin ve İsrail ortak yapımı olarak hazırlandığını vurgulayarak, "Etnik üstünlüğün olmadığı, her iki halkın da ulusal haklara sahip olduğu farklı bir yol, siyasi bir çözüm var," ifadelerini kullandı.

Film ve Festivaller

Film, festivallerde büyük ilgi görerek Oscar'a aday gösterildi. Batı Şeria'nın güney ucundaki Mesafir Yatta'da geçen belgesel, 24 ülkede dağıtım anlaşması yapmasına rağmen ABD'de dağıtımcı şirket bulamadı.

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