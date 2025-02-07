Filistinlilerden Trump'ın Gazze planına tepki: 'Kaçmayacağız'

Gazze'deki onlarca Filistinli Perşembe günü öfkeyle sokaklara dökülerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerini Gazze Şeridi'nden çıkarmaya yönelik "cehennem planını" protesto etti.



Merkezdeki Deir al-Belah kasabasında bir çadır kampında barınan Filistinliler, Gazze'nin dışına kalıcı olarak yerleştirilme fikri karşısında dehşete düştüklerini ve bunu kabul etmeyeceklerini ifade ettiler.



Euronews'e konuşan Mohammed, "Savaş altında bir buçuk yıl geçirdik, ayrılma fikrini kabul etmeyeceğiz. Kendi ülkelerini terk edenler tarifsiz acılar çekerler. Biz ülkemizi terk etmeyeceğiz ya da kaçmayacağız," dedi. "Elbette kaçanlar olacaktır, evi olmayanlar ve bunun gibi kişiler gidecektir ancak büyük çoğunluk kaçmayacak Ben kendi adıma gitmeyeceğim."



Protesto, eski El Fetih lideri Muhammed Dahlan liderliğindeki El Fetih'e muhalif bir grup olan Demokratik Reform Hareketi tarafından organize edildi.



Grubun üyelerinden Emad Muhsin gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın "suç teşkil eden cehennem planını" reddetmek için düzenlenen protestonun Filistinlilerin Gazze'de kalacağını teyit etmenin bir yolu olduğunu belirtti.



"Bu topraklarda kalma ve halkımızın kurtuluş ve bağımsızlık hayalini gerçekleştirmek için ulusal davamızı savunma konusundaki kararlılığımızı teyit ediyoruz," diye ekledi.



Bir diğer grup üyesi ve protestocu Fatma Abu Shawish ise uluslararası toplumdan destek isteyerek, "Tüm ulusların yanımızda durmasını ve yerinden edilmeyi önlemek için bize yardım etmesini umuyoruz. Burası bizim toprağımız ve evimiz. Biz burada yaşadık. Burası büyükanne ve büyükbabalarımızın evi," ifadelerini kullandı.



Göstericiler, "Toprak bizimdir, Gazze bizimdir, Filistin ezelden beri ve ebediyen bizimdir" yazılı pankartlar taşıdı.



Diğer büyük pankartlarda ise "İşgalciler sopalarını alıp topraklarımızı terk etmeli" ve "Gazze'yi inşa edeceğiz, yeniden inşa edeceğiz ve kendi yardımımızla, irademizle ve kararlılığımızla ona yeniden hayat vereceğiz" yazıyordu.



ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamada, Filistinlilerin bölgeden taşınması gerektiğini belirtmiş, ABD'nin Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele almasını ve savaştan yıpranan kenti yeniden inşa etmeyi önermişti. Trump salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak konferansta, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve biz de orada bir iş yapacağız," dedi.



İsrail lideri Netanyahu ise Trump'ın Gazze'nin geleceğine ilişkin planlarına yanıt vererek, bu fikrin "dikkate alınmaya değer" olduğunu belirtti.



ABD Başkanı daha önce komşu ülkelerin Gazze'den yerinden edilmiş Filistinlileri kabul edebileceğini söylemişti ki bu öneri bölge ülkeleri tarafından reddedilmişti.