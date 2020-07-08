Film orada koptu!

SAMANYOLUHABER- İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medyaya niçin yasak getirmek istediğini açıkladı.





Akşener'e göre Twitter, AKP'nin paralı troll ordusunun bütün hesaplarını kapattığı için sosyal medya hedef tahtasına konuldu.





Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuşan Akşener, "Twitter iktidarın maaşlı trollerinin hesaplarını kapattı. Film de ondan sonra koptu. İşin özü bu." dedi.





ERDOĞAN SOSYAL MEDYAYI ÖVE ÖVE BİTİREMİYORDU





Akşener, "Eğer öyle olmasaydı daha bir hafta önce gençlere bir hafta önce sosyal medyayı öve öve bitiremeyen (Recep Tayyip) Erdoğan bir hafta sonra yasaklar mıydı? Fırsat bu fırsat diyerek adım atmakla meseleler çözülmez. Tek tip insan yetiştirme saplantısıdır, farklı olanları dönüştürme sevdasıdır." diye konuştu.





Akşener, "Sosyal medya düzenlemelerine iktidarın maaşlı trol ekibini dağıtarak başlayalım." çağrısında bulundu: "Tarih şahittir ki gençlerin önüne örülen hiçbir duvar ayakta kalamamıştır. Demedi demeyesin."





İyi Parti lideri Akşener, Erdoğan'a hitaben, "Ekonomiyi damadının top havuzu haline getirip gönlünce oyun oynamasına müsaade etmeye devam edersen^2020'nin geri aklanı da 2021 de riske girecek bilesin." dedi.