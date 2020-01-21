Film sahnesi değil, gerçek!

Ölümcül "Korona virüsü" hakkında açıklaması yapan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), virüsün Çin'in diğer bölgelerinde de görüleceği ve başka ülkelere yayılacağı uyarısında bulundu.





Korona virüsünün insandan insana bulaştığı açıklamasının akabinde sosyal medyada dehşete düşüren bir video yayınlandı.





Görüntülerde bir yolcu uçağına gelen maskeli ve özel kıyafetli hekimlerin ellerindeki cihazla yolcuları tek tek tetkik ettiği görülüyor.





Gazeteci David Paulk'un şahsi Twitter hesabından paylaştığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılıyor.





BİRKAÇ HAFTADA EN AZ DÖRT KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





Çin'de korona virüsü yüzünden sadece birkaç hafta içinde yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı ve en az dört kişi hayatını kaybetti.





Yetkililer, Wuhan şehrinde başlayıp büyük şehirlere yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyor.





Bir tür zatürreye yol açan virüs, son olarak 89 yaşındaki bir erkeğin ölümüne sebep oldu.





Yapılan resmi açıklamalarda şu ana kadar 200'den fazla kişinin salgına yakalandığı ifade ediliyor. Ancak viral hastalık uzmanları sayının 2 bine yakın olabileceği uyarısını yapıyor.





Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong şehrinde iki kişinin virüsü başka hastalardan kaptığını duyurdu. Daha önce virüsün sadece hayvandan insana bulaştığı sanılıyordu.





TAYLAND, JAPONYA VE GÜNEY KORE'YE SIÇRADI





Hastalık ilk olarak 2019 yılı aralık ayında 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştı.





Çin yeni yılı sebebiyle milyonlarca kişinin gelecek birkaç gün içerisinde seyahat etmesi bekleniyor.





Bu dönemde salgının yayılma hızının artmasından endişe ediliyor.





Çin dışında da vakalara rastlandı. Tayland'da iki, Japonya ve Güney Kore'de de birer kişinin virüse yakalandığı tespit edildi. Bu kişilerin kısa süre önce Wuhan'ı ziyaret ettikleri de açıklandı.