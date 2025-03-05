Samanyolu Haber /Gündem / Film sahnesi gibi olay: 'BDDK başkanı' yalanıyla banka dolandırdılar /05 Mart 2025 16:42

Film sahnesi gibi olay: 'BDDK başkanı' yalanıyla banka dolandırdılar

İstanbul'da yaşanan dolandırıcılık "pes" dedirtti. Özel bir banka, kendilerini "BDDK Başkanı" olarak tanıtan kişilerce dolandırıldı. Banka yöneticileri gerçeği anlayınca soluğu mahkemede aldı.

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İstanbul'da film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kendilerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı olarak tanıtan kişiler, özel bir bankayı arayarak "finans kuruluşlarıyla ortak bir yardım kampanyası" düzenlediklerini söyledi. Bankanın bu kampanyaya katılması için 376 bin lira ödeme yapması gerektiğini belirten dolandırıcılar, inandırıcılıklarını artırmak için banka yöneticilerine üst düzey isimleri referans gösterdi.

Şüpheliler, telefonda görüştükleri banka yöneticisine, Banka Genel Müdür Yardımcısı K.T. ile görüştüklerini ve paranın kendilerine IBAN yoluyla iletilmesi gerektiğini aktardı. Yönetim Kurulu Başkanı A.K.'nin onay vermesiyle transfer gerçekleşti.

Ancak dolandırıcılığın boyutları bununla da sınırlı kalmadı. Kendini BDDK Başkanı olarak tanıtan şüpheli, banka yönetim kurulu başkanı A.K.'ye bir yemek randevusu bile verdi.

ARAYINCA ŞOKE OLDULAR

Şüphelilerin verdiği randevudan şüphelenen banka yetkilileri, durumu teyit etmek için doğrudan BDDK ile iletişime geçti. Ancak gerçekle yüzleştiklerinde iş işten geçmişti. BDDK'nın bu sözde kampanyadan haberi bile yoktu. Dolandırıldıklarını anlayan banka yönetimi, durumu hemen yetkililere bildirerek suç duyurusunda bulundu.

SUÇ ORTAKLARI BİRBİRİNİ SUÇLADI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alınırken, ifadelerinde suçu birbirine attılar.

Tutuklanan şüpheli A.D., diğer şüpheli Y.B.'nin kendisinden IBAN bilgilerini istediğini, hesabına gelen 376 bin lirayı çektikten sonra Y.B.'ye teslim ettiğini iddia etti. Y.B. ise paranın asıl sahibinin Ü.D. olduğunu öne sürerek, "Abisi A.D.'nin hesabına para geleceğini, A.D. çalıştığı için parayı benim teslim almam gerektiğini söyledi" dedi.

Şüpheli Ü.D. ise kendisini tamamen olayın dışında göstermeye çalışarak, "Y.B., çevresindeki insanlardan banka hesaplarını para karşılığında satın alıyordu. A.D. maddi sıkıntıdaydı ve hesabını Y.B.'ye verdi. Ona, 'Bir sorun olursa, para benim müşterilerimden geldi de' dedi" şeklinde konuştu.
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