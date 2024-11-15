Film setlerindeki 36 tank orduya verildi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Moskova film stüdyosu Mosfilm, askeri-teknik üssünde depoladığı T-55 ve PT-76 model tankları Rus ordusuna devretti.





Mosfilm Genel Müdürü Karen Şahnazarov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Savunma Bakanlığı’ndan gelen talep üzerine bu araçları orduya aktardıklarını belirtti.





2023 yılında toplam 28 T-55 tankı, 8 PT-76 tankı, 6 piyade savaş aracı ve 8 traktör orduya teslim edildi.





1958’den itibaren üretilen T-55 tankları, orta sınıf olup günümüzde halen bazı çatışma bölgelerinde aktif olarak kullanılıyor. PT-76 ise Sovyetler Birliği’nin 1951’de envanterine eklediği, amfibi özelliğe sahip hafif bir tank. Mosfilm’in bünyesinde, askeri film sahneleri için kullanılmak üzere 190’dan fazla zırhlı araç ve silah bulunduğu, bunların çekimlerde kullanılabilir durumda olduğu belirtiliyor.





Bu gelişme, Ukrayna’nın müttefiklerinden eski model tankları tedarik ettiği bir döneme denk geliyor. Örneğin Polonya, Ukrayna’ya T-72 tanklarını gönderirken, Avustralya eski Abrams M1A1 tanklarını teslim etmeye hazırlanıyor. Ayrıca, Slovenya 2022 yılında Ukrayna’ya modernize edilmiş T-55 versiyonu olan M-55S tanklarını devretti.