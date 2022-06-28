Samanyolu Haber /Teknoloji / Filmlerdeki kötü karakterler neden hiç iPhone kullanmıyor? /28 Haziran 2022 11:04

Filmlerdeki kötü karakterler neden hiç iPhone kullanmıyor?

Hollywood filmlerindeki kötü karakterler belki de hiç bir zaman bir Apple ürünü ile sahnede boy gösteremeyecek. Apple buna karşı sert tedbirler almış durumda.

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Donanımhaber'in aktardığı bilgilere göre mobil telefonların günlük hayatımıza girmesi ile birlikte sinema sektöründe de paralel bir gelişme oldu. Uzun yıllardır Hollywood filmlerinde de mobil telefonların gelişmesini izliyoruz. İlginç olan ise filmlerdeki kötü karakterlerin iPhone kullanmaması.

Looper, Star Wars: The Last Jedi, Knives Out gibi filmlerin yönetmeni Rian Johnson bir röportajda Apple’ın kendi ürünlerinin kötü karakterlerde kullanılmasını kesinlikle istemediğini ve film yapımcılarına bunu net bir şekilde ilettiğini belirtiyor.

Kısacası filmlerde herhangi bir kötü karakterin iPhone veya Mac kullanarak planlarını gerçekleştirdiğini görmek mümkün olmayacak. Apple her zaman ürünlerinin pozitif etki yaratması için çaba gösteriyor.

Yine pek çok filmde Apple ürünleri için sponsorluk anlaşması yapılıyor. Örneğin Big Little Lies ikinci sezonda Apple ürünleri toplam 13 dakika boy gösterdi. Knives Out filminde de yine karakterlerin önemli bir kısmı iPhone kullanırken görülebiliyor.
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