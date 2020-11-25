Samanyolu Haber /Dünya / Filmleri aratmayan kaçış! /25 Kasım 2020 14:21

Filmleri aratmayan kaçış!

Kuzey Koreli jimnastikçi sınırdaki dikenli tellerin üzerinden atlayarak Güney Kore tarafına geçti.

SHABER3.COM

Kuzey Koreli bir jimnastikçi, sınırdaki bariyerlerin üzerinden sensörleri çalıştırmadan atlamayı başararak Güney Kore'ye kaçtı.

Güney Kore ordusu, sınırdan izinsiz geçiş yapıldığını tespit ettikten sonra bölgede arama başlattı. 20'li yaşlarında olduğu belirtilen Kuzey Kore vatandaşı, kısa süre içinde teslim oldu.

T24'ün haberine göre ismi paylaşılmayan erkek gözaltına alındıktan sonra sığınma hakkı talep etti.

3 METRELİK DUVARI NASIL AŞTI?

BBC'nin Seul muhabirine göre jimnastikçinin bariyeri zıplayarak aştığını söylemesi yetkilileri çok şaşırttı ve Kuzey Kore vatandaşından bunu nasıl yaptığını kendilerine göstermelerini istedi.

Otoriteler, 3 metrelik duvardaki yüksek teknoloji güvenlik sistemlerinin neden çalışmadığını inceleyeceklerini söyledi.
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