Habertürk'ün sahibi Turgay Ciner'in santraline mühür

Manisa'nın Soma ilçesinde kömürden elektrik enerjisi üreten termik santrale verilen 1 aylık mühlete rağmen bacalara filtre takılmaması sebebiyle gece yarısı mühür vuruldu.





Türkiye'nin çeşitli illerindeki yaklaşık 15 termik santrale baca filtresi takılmasını 2,5 yıl daha erteleyen kanun teklifi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP') milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmişti.





Soma Termik Santrali'nin bacalarına filtre takılması için işletmeci firmaya verilen süre doldu.





Kamuolunda infiale sebep olan kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl aralık ayının başında veto edildi.





İçinde her birinde 1 buhar türbini jeneratörü, 1 kazan, 1 kondeser, 1 soğutma kulesi olan ve 165 megawatt (MW) gücünde 6 ünitesi bulunan Soma Termik Santrali'nin hava kirliliğine sebep olduğunu söyleyen yöre halkı, kararın veto edilmesini sevinçle karşıladı.





Vatandaşlar, 2 ünitesi 1 bacaya bağlı olan santralin bacalarına filtre takılması halinde ilçede sağlık sorunlarının azalacağını kaydetti.





1 OCAK 2029'A KADAR MÜHLET VERİLMİŞTİ, FİLTRE TAKILMAYINCA...





Yetkililer de termik santraldeki 3 bacaya filtre takılması için 1 ay süre verdi. Süre 1 Ocak'ta doldu, ancak bacalara filtre takılmadı. Bunun üzerine ekipler gece yarısı harekete geçti.





Yetkililer, yeni yılın ilk dakikalarında polis ekipleri eşliğinde gittikleri Soma Termik Santrali'ni, mühürleyerek faaliyeti durdurdu.





Habertürk TV'nin sahibi Turgay Ciner'in Zonguldak'ta işlettiği termik santral 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla mühürlendi.





HABERTÜRK TV'NİN SAHİBİ TURGAY CİNER'İN SANTRALİ DE MÜHÜRLENDİ





Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde 1946 yılında faaliyete geçen ve 2014'te özelleştirme sonucu Turgay Ciner'in Elsan Enerji şirketine devredilen Çatalağzı Termik Santrali de "bacalarında filtre olmadığı" gerekçesi ile mühürlendi.





2 üniteden oluşan 300 megawatt (MW) gücündeki termik santral çevre kirliliğine ve sağlık problemlerine sebep oluyordu.





Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak 2020'in ilk saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talimatıyla santrale gitti.





Bakanlığın kararını yetkililere tebliğ eden ekipler, santraldeki iki bacanın bulunduğu kömür kazanlarını mühürledi. Santralin Çevre İzin Belgesi alana kadar üretim yapamayacağı öğrenildi.