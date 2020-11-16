Filtresiz valfli maskeler tehlike saçıyor





VİRÜS KAPMA OLASILIĞINIZ ARTIYOR

Valfli maskelerin filtresiz olanlarının virüsü yayma açısından tehlikeli olduğunu aktaran Ege Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, “Filtre olmadığı zaman, virüs havada asılıysa o aralıktan geçme olasılığı yüksek oluyor. Bir pozitiften korunuyorsanız sıkıntı yaşama olasılığınız ve virüsü kapma olasılığınız artıyor. Maskenin amacı süzmek, eğer altta bir filtre yoksa süzemiyor. Böylece enfekte olma olasılığınız artıyor” dedi.

ABD’de yapılan bir araştırmada, valfli maskelerin virüsü filtrelemediği yüksek teknolojiyle görüntülendi. Araştırmada hava akışı modellerini filme almak için yüksek hızlı kayıt yapabilen kameralar kullandı. Görüntülerde, valfsiz bir maskeden ve valfli bir maskeden gerçekleşen solunum kaydedildi. Görüntüler, valfsiz maskelerin solunan nefesteki damlacıkların çoğunu başarıyla filtrelediğini, valfli maskelerin ise filtrelemediğini gösterdi.