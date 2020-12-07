Filyos Vadisi'nde neler olmuş neler!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin “İkinci Abdülhamit’in rüya projesi” diye tanıttığı Filyos Vadi Projesi’nde dönen dolaplar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın ısrarlı soruları sonucu bir nebze aralandı.







İki gün önce şahsi Twitter hesabında "Gevrek gevrek güler tabii." diyerek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Filyos Serbest Bölgesi'nin işletme hakkını ihalesiz Tosyalı Holding'e verdiğini belirten Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat bugün başka bir skandalı daha ortaya koydu.





Kırıkkanat bugün yayımlanan makalesinde limanın ihale bedelinin Kolin İnşaat'a devri esnasında dörde katlandığı ve endüstri bölge işletmesinin, tek bakan imzasıyla mazisi altı günlük şirkete verildiğini belirti.





Kırıkkanat makalede şu bilgilere yer verdi:





Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos’ta 1990 hektarlık bir alan 1994’te serbest bölge ilan edilmişti.





Alan kamulaştırmaları, 1998-99 yılları arasında yapıldı. AKP iktidarının 2014’te başlattığı Filyos Vadisi Projesi’nin entegre üç ayağı var ve üç bakanlığın yetki alanına giriyor:





Endüstri bölgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, liman inşâsı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na, enerji ile lojistik üs teşekkülü ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Filyos Vadi Limanı inşaatı için açtığı ihale, 19 Mart 2014’te ihaleye katılan 15 kuruluş arasından Bayburt Şirketler Grubu’na ait Şenbay Madencilik AŞ ve Özgün Yapı AŞ ortaklığına veriliyor.





ARADAN İKİ YIL GEÇİYOR VE...





Sadece yerel basına yansıyan ihale bedeli, 2018 yılında Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş’ın soru önergesine eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın 10 Aralık 2018 tarihli yazılı cevabından öğreniliyor.





Bakan Turhan, liman ihale bedelinin 537 milyon 888 bin TL olduğunu ve bedelin yüzde 67’sinin ödendiğini belirtiyor. Aradan iki yıl geçiyor.





Filyos liman ihalesini kazanan Bayburt grubu, inşaatı Kolin İnşaat AŞ’ye devrediyor. Ünal Demirtaş, milletvekili olduğu Zonguldak’ta şeffaflıktan uzak gelişmeler üzerine yine soru önergesi veriyor.





Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 13 Ekim 2020 tarih ve imzalı cevabında, bu kez liman inşaat bedeli 1 milyar 889 bin 988 TL’dir ve ödeneğin yüzde 92’si kullanılmıştır diyor!





FİLYOS PROJESİ'NİN İŞLETME HAKKI VARLIK FONU ÜYESİ FUAT TOSYALI'YA





Filyos Vadisi Projesi’nin liman inşaatı bedeli, eski bakandan yeni bakana ve yüklenici firmanın Bayburt’tan Kolin’e devir teslimi sırasında böylece dörde katlanmış oluyor.





Filyos’ta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yetkisine verilen Endüstri Bölgesi, 2018’de bakan atanan Mustafa Varank’tan soruluyor.





2019 ortalarında, projenin en önemli ayağı olan endüstri bölgesi yönetim ve işletmesinin, ihale açılmadan, aynı zamanda Varlık Fonu yöneticisi olan Fuat Tosyalı’ya ait Tosyalı Holding’e verildiği ortaya çıkıyor.





Bölgenin ihale bile açılmadan yerel olmayan bir gruba verilmesi, Zonguldak, Bartın, Karabük’te yerleşik ve bu işe talip olmak isteyen köklü şirketler arasında rahatsızlığa sebep oluyor.





Ünal Demirtaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 16 Kasım 2020’de yapılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe müzakereleri sırasında bakanlığa konuyla ilgili bir soru önergesi daha veriyor.





TEK BAŞVURU SAHİBİ TOSYALI HOLDİNGMİŞ!





Önergeye aldığı cevapta, “Tek başvuru sahibi olan Tosyalı Filyos Endüstri Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi, 17 Haziran 2019’da 69998 sayılı Bakan (Mustafa Varank) oluru ile Filyos Endüstri Bölgesi’nin yönetilmesi ve işletilmesinden sorumlu Yönetici Şirketi olarak atanmıştır” yazıyor.





Bölgeye özel tasarlandığı adından belli Tosyalı Filyos Endüstri Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi’nin geçmişi araştırıldığında, İskenderun’a kayıtlı ticaret sicilinin 22 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de geçerlik kazandığı ve kuruluşundan 6 gün sonra, 28 Mart’ta bakanlığa teklif yaptığı, iki buçuk ay sonra da tek bakan imzasıyla Filyos endüstri bölgesini aldığı anlaşılıyor.





VARANK HAKARET YAĞDIRDI





CHP Milletvekili Demirtaş’ın TBMM’deki konuşmasıyla, nihayet ulusal medyaya taşınan Filyos Vadi Projesi’ne ilişkin sırlar, Bakan Varank’ı çileden çıkardı.





Karadeniz'deki gazın ilk kimi zengin edeceği belli oldu





Varank, Twitter hesabından bir basın açıklaması yaptı. İhale bedeli ve tek imzalı atamalara kuşkulu yaklaşan bir kısım medya organını yalanı meslek edinmiş kara propaganda merkezleri; gazetecileri yalancı, alçak ve müfteri diye nitelediği açıklamayı “hiçbir yatırımcımızı yedirmeyiz” sözleriyle bitirdi.