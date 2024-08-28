Financial Times: 2023 yılında Rusya 4 milyon top mermisi ve yüzlerce tank üretti

Batılı ülkeler ise bu gelişmeleri yakından takip ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın savunma üretiminde hızla savaş durumuna geçtiğini ve silah, mühimmat ve teçhizat üretimini önemli ölçüde artırdığını söyledi.







Financial Times’a göre, 2023 yılında Rusya 4 milyon top mermisi ve birkaç yüz tank üretti. Bu, Rusya’nın savunma üretimindeki hızının Batı’nın tahminlerinin ötesine geçtiğini gösteriyor.







Putin, savunma sanayiinde bir “işgücü atılımı” gerçekleştirildiğini ve bazı fabrikaların üç vardiya halinde çalıştığını belirtti.NATO liderliği, Rusya’nın askeri üretim artışının beklenenden daha hızlı gerçekleştiğini kabul ederken, Batı’nın bu konuda geride kaldığını belirtti.Bain & Company’ye göre, 2024 yılında Rusya’nın 4,5 milyon mermi üretmesi beklenirken, ABD ve Avrupa Birliği’nde bu rakamın 1,3 milyon olması öngörülüyor.