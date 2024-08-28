Samanyolu Haber /Dünya / Financial Times: 2023 yılında Rusya 4 milyon top mermisi ve yüzlerce tank üretti /28 Ağustos 2024 11:15

Financial Times: 2023 yılında Rusya 4 milyon top mermisi ve yüzlerce tank üretti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılından bu yana Rus ordusuna yapılan teçhizat ve silah tedarikinin üç kat arttığını ve bu eğilimin 2024’te de devam edeceğini açıkladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Putin, savunma sanayiinde bir “işgücü atılımı” gerçekleştirildiğini ve bazı fabrikaların üç vardiya halinde çalıştığını belirtti.

Batılı ülkeler ise bu gelişmeleri yakından takip ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın savunma üretiminde hızla savaş durumuna geçtiğini ve silah, mühimmat ve teçhizat üretimini önemli ölçüde artırdığını söyledi.

NATO liderliği, Rusya’nın askeri üretim artışının beklenenden daha hızlı gerçekleştiğini kabul ederken, Batı’nın bu konuda geride kaldığını belirtti.

Financial Times’a göre, 2023 yılında Rusya 4 milyon top mermisi ve birkaç yüz tank üretti. Bu, Rusya’nın savunma üretimindeki hızının Batı’nın tahminlerinin ötesine geçtiğini gösteriyor.

Bain & Company’ye göre, 2024 yılında Rusya’nın 4,5 milyon mermi üretmesi beklenirken, ABD ve Avrupa Birliği’nde bu rakamın 1,3 milyon olması öngörülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Financial Times: 2023 yılında Rusya 4 milyon top mermisi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:01:07