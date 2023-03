“STATLAR HER ZAMAN SİYASİ”





‘GEZİ PARKI’NI ANIMSATIYOR’





HENÜZ GENİŞ BİR HAREKETE DÖNÜŞMEDİ AMA…





Financial Times’ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tribünler arasındaki gerginliğe yer verildi: “Bir şeyler kaynıyor”Fenerbahçe’nin Konyaspor maçındaki “Hükümet istifa” sloganları futbol ve siyaset arasındaki gerilimin fitilini ateşlerken, Beşiktaş’ın Antalyaspor maçında da aynı tezahüratın yapılması tartışmaların boyutunu başka bir seviyeye çıkardı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş üyeliğinden istifası ve maçların seyircisiz oynanması yönündeki talebiyle artan gerginlik, Fenerbahçe taraftarına yasak getirilmesi ve bazı taraftarların seyirden men cezası almasıyla tavan yaptı.İngiliz medyasının önde gelen medya kuruluşu Financial Times, “Bir şeyler kaynıyor’: Türk futbol taraftarları Erdoğan’a saldırıyor” başlığıyla bir analiz yayınladı. Türkiye’deki futbol-siyaset arasındaki gerginliği değerlendiren FT, Fenerbahçe taraftarının Erdoğan’ı 20 yılı aşkın iktidarı boyunca yalan ile suçladığına dikkati çekti.“BİR ŞEYLER KAYNIYOR”FT’ye değerlendirmelerde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yağmur Nuhrat, “Bir şeyler kaynıyor” yorumu yaparken, ‘yıkıcı’ depremin büyük bir ekonomik krizle boğuşurken geldiğini söyledi.“Erdoğan gibi diktatör bir lider için bile Türkiye’nin futbol saplantısı üzerinden siyasetin önemine şüphe yok” ifadelerinin yer aldığı analizde, Fenerbahçe taraftarının Kayseri deplasmanına gidişinin engellendiği bilgisi verildi. Bazı taraftarların “bize haksızlık yapanı sandığa gömeceğiz” sözü verdiği belirtildi.ERDOĞAN’IN GÖRÜNTÜLERİ ALAY KONUSU OLDU”Türkiye’nin en önde gelen iki futbol kulübünün taraftarları tarafından gerçekleştirilen protestoların, 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği deprem felaketinde Erdoğan’ın kötü bir yönetim göstermesi sonucu ortaya çıktığına değinildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imar affından, depreme geç müdahale etmesine ve düzgün uygulanmayan inşaat kurallarına kadar birçok konudan sorumlu tutulduğu ifade edildi. Öte yandan Erdoğan’ın deprem bölgesinde çocuklara para dağıttığı görüntülerin sosyal medyada alay konusu olduğu belirtildi.Stadyumlardaki bazı protestoların, taraftarlar için kişisel riskler taşıdığını söyleyen Öğretim Üyesi Nuhrat, “stadyumların her zaman siyasi” olduğuna dikkati çekti. Ancak son yıllarda, özellikle taraftarların maçlara girmek için biyometrik kimlik kartlarına sahip olmasını gerektiren sistemin 2014’te yürürlüğe girmesinden sonra, tribünlerde doğrudan hükümet eleştirisi nadir olarak görülüyor.ODTÜ’de profesör olan Özgehan Şenyuva da, Erdoğan’ın taraftarlarla çatışmasının 2013 yılındaki Gezi gösterilerini anımsattığını söyledi. İstanbul takımlarının taraftarları, Gezi’de yoğun rekabeti bir kenara bırakarak iktidara karşı birlik oldu. Şenyuva, İstanbul’da diğer göstericilerle birlikte İstanbul Boğazı köprüsüne yürüyen Fenerbahçe taraftarlarının ‘protestoların seyrini değiştirdiğini’ söyledi.Gezi olaylarının, Erdoğan için daha otoriter bir yönetim tarzına doğru şiddetli bir dönüm noktası olduğuna işaret edildi. Futbol statlarındaki protestolar henüz geniş bir harekete dönüşmedi. Ancak bir rahatsızlık duygusu olduğuna dair işaretlerin spor alanlarında belirginlik göstermesinin öneminden bahsedildi.