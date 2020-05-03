FINANCIAL TIMES: Doları 7'nin altına tutmak için çok uğraştılar ama...

Dolar/TL kuru, koronavirüs salgını nedeniyle küresel piyasalarda yaşanan satış baskısına ek olarak 1 Mayıs cuma günü Türkiye'de piyasaların kapalı olması nedeniyle piyasanın da hacimsiz olmasıyla 7 TL'nin üzerine çıktı.







Koronavirüs salgınının oluşturduğu ekonomik endişeler, son dönemde bilançolarını açıklayan şirketlerin kârlarının düşük gelmesi ve çoğu ülkenin açıkladığı düşük ekonomik göstergeler, rezerv para ve güvenli liman niteliğindeki dolara ilginin artmasına yol açtı. Bunun üzerine dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı güçlendi.





FINANCIAL TIMES: KURU 7 TL'NİN ALTINDA TUTMAYA ÇALIŞTILAR AMA OLMADI





Financial Times gazetesi de, konuyla ilgili haberinde Türkiye'nin kuru 7'nin altında tutma çabasını cuma günü hayata geçiremediğini belirtti.





Cuma günü 1 Mayıs nedeniyle Türkiye'de piyasalar kapalıyken, dolar 7,04 seviyelerine kadar yükseldi, günü 7,02 seviyelerinden kapattı.





Financial Times'a konuşan Merian Global Investors Gelişmekte Olan Ülkeler Tahvil Yöneticisi Delphine Arrighi, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine yıllarca hissedilecek bir ekonomik yük bindirdiğini söyleyerek, Türk Lirası için endişeli olduklarını aktardı.





CUMA SABAHI AÇIK PİYASALARDA 300 MİLYON DOLAR SATILDI





TL'yi destekleme çabalarının TCMB'nin eriyen rezervleriyle iyice zorlaştığı belirtilen haberde, ismini vermeden konuşan Londra'daki bir işlemci, "Kamu bankalarının cuma sabahı açık piyasalarda 300 milyon dolara yakın para sattığını, ancak buna rağmen TL'yi 7'nin altında tutmayı başaramadıklarını" öne sürdü.





Türk Lirası, dolara karşı yılın başından beri yüzde 14 değer kaybetti.





Kimi uzmanlar ve analistler, dolar/TL kurundaki bu hızlı yükselişte TCMB'nin rezervlerinde görülen erimenin yol açtığı endişenin rol oynadığını düşünüyor. Uzun zamandır piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kurun 7 seviyesinin üzerine çıkmasını engellemek için rezervlerini erittiği yönünde haberler var.





TCMB Başkanı Murat Uysal, perşembe günü, gazetecilere yaptığı açıklamada, herhangi bir kur hedefleri olmadığını söylerken, rezervler konusunda da endişe edecek bir durum olmadığını öne sürmüştü. Ancak Reuters haber ajansı ise TCMB rezervlerinin endişe verici boyutlara indiğini aktardı.







SWAP YÖNTEMİYLE YABANCI PARA REZERVLERİ ERİTİLDİ





Türkiye'nin koronavirüs salgınına yanıt olarak, mart ayının ortasından bu yana 5 milyar dolar ile rekor düzeyde devlet tahvili satın aldığını belirten Reuters, aynı zamanda Merkez Bankası'nın kurun 7 seviyesinin üzerine çıkmaması için nisan ayının ortasından beri swap yöntemiyle ve kamu bankaları aracılığıyla yabancı para rezervlerini erittiğini öne sürdü.





Reuters, işlemcilerin hesaplarına göre kamu bankalarının bu yıl 32 milyar dolar döviz sattığını ve bunun 2020'nin henüz ilk dört ayı geçmiş olmasına rağmen geçen yıl piyasaya yapılan müdahalelerin toplamına eşit olduğunu belirtti.





Reuters'in görüştüğü ve isminin kullanılmasını istemeyen işlemciler, kurun 7 seviyesinin üzerine çıkmasının bugüne kadar kamu bankalarının döviz satışları ile sağlandığını söyledi. Ancak işlemciler, bu satışların sürdürülemeyecek olmasının TL üzerinde satış baskısı oluşturduğunu dile getirdi.





Bir işlemci kendi hesaplamalarına göre TCMB'nin net rezervlerinin eksi 2 milyar dolara düştüğünü öne sürerek, "hiçbir ülkenin böylesine bir rezerv kaybını kaldıramayacağını" dile getirdi.