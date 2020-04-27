'Dünya genelinde ölümler açıklanandan yüzde 60 daha fazla olabilir'

Aşırı ölümleri tespit ederken gazetenin muhabirleri Avusturya, Belçika, Danimarka, İngiltere ve Galler, Fransa, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve 13 şehir/ülkeden oluşan bir kombinasyonun 2015-2019 yıllarının Mart ve Nisan aylarındaki ölüm oranlarını 2020'dekilerle kıyasladı. Ortalamanın üzerinde olanlar "aşırı ölüm" olarak nitelendirildi. Ölüm sayısının neredeyse incelenen her ülkede ciddi artış göstermesinin ardından bunun Koronavirüs kaynaklı olabileceği sonucuna varıldı.







Britanya gazetesi FT, 14 ülkenin geçmiş yıllardaki ölüm verilerini bu seneki sayılarla kıyasladı. Yapılan analizde bu ülkelerde normal zamanlara kıyasla 122 bin daha fazla ölüm yaşandığı tespit edildi. Mevcut açıklanan Koronavirüs ölüm sayılarına bakıldığında ise ölü sayısının geçen yılların ortalamasının 77 bin üstünde olduğu görülüyor.





FT, bu verilerin ışığında incelenen 14 ülkede Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının tespit edilenden daha fazla olduğu sonucuna vardı.





Danimarka dışında incelenen tüm ülkelerde "aşırı ölümler"in açıklanan Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısından daha fazla olduğu görüldü.





Gazete, dünyadaki durumun da bu 14 ülkede olduğu gibi olması durumunda gerçek ölüm oranının 318 bin, yani açıklanan 201 binden neredeyse yüzde 60 daha fazla olabileceğini bildirdi.





Gazete, pandemilerde "aşırı ölüm sayılarının" gerçek rakamları belirlemekte en iyi yöntem olduğunu ifade etti.











