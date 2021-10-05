Financial Times, Erdoğan fotoğrafıyla haberleştirdi: 'Türkleri rahatsız eden durum'

İngiltere merkezli ekonomi gazetesi Financial Times'ın ABD edisyonunun bugünkü nüshasının ilk sayfasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi'nin Kısıklı'da açılan satış mağazasında "uygun fiyatlı" diyerek alışveriş yaptığı sırada çekilmiş bir fotoğrafına yer verildi.





Sürmanşetten "Raf faizi: Fiyat artışı Türkleri rahatsız ediyor" başlığıyla verilen haberde "Hayat pahalılığı ve özellikle gıda ürünlerinin yüksek fiyatı halkın öfkesini artırıyor" dendi.





T24'ün aktardığına göre, Erdoğan'ın hükümetinin geçen ay süpermarket zincirlerine yönelik soruşturma başlattığı hatırlatılan haberde, Cumhurbaşkanı'nın artan market fiyatları için "fırsatçıları" suçladığına da dikkat çekildi.





Financial Times ayrıca "enflasyon artışının geçen hafta son iki buçuk yılın en hızlı yükseliş oranına ulaştığını ve yüzde 19.58 ile Merkez Bankası hedefinin neredeyse 4 kat üzerinde olduğunu" yazdı.























