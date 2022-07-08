Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz, uluslararası basının gündeminde ön sıralarda yer almaya devam ediyor. İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, “Erdoğan’ın Türkiye’sinde meyve artık lüks oldu ve enflasyon onun yeniden seçilmesini tehdit ediyor” başlığıyla yayınladığı makalede, “Cumhurbaşkanının seçenekleri tükendi ve bu durum muhalif partilerinin elini güçlendiriyor” ifadelerine yer verdi.







Laura Pitel imzasıyla yayınlanan makalede, Erdoğan’ın ekonomi politikası açısından geleneksel kabul edilmiş hamleleri yapmak yerine başka bir yolu tercih ettiğini ve bu durumun enflasyonu tetikledi belirtilerek, vatandaşların tepkilerine de yer verildi. Ankara’nın Keçiören bölgesinde alışveriş yapan, memur olduğu için adını vermek istemeyen bir memur “Meyvelerin yanına yaklaşamıyorum. Eskiden temel bir ihtiyaçtı, çocuklar için vitamin deposuydu fakat artık lüks oldu” dedi.





AKP SEÇMENİ: ‘OY VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM’

Makalede Ankara’da yaşayan 43 yaşındaki AK Parti seçmeni Ayşe Arslan’ın sözleri de yer aldı. Arslan’ın tenceresinin kaynadığı için şükrettiğine dikkat çekilirken şu sıralar çok az et aldığı ve ucuz bakliyat ve tahıl ürünleri satın aldığı belirtildi. Arslan, “Şu anda muhalefetin ekonomiyi düzelteceğine emin değilim fakat ülkenin durumuna tepki için bu seçimde oy vermemeyi düşünüyorum. Ülkenin durumu için çok üzgünüm” dedi. Gazete, bu hareketi milyonlarca AK Parti seçmeninin yapması durumunda muhalefetin kolaylıkla zaferini elde edebileceğini yazdı.







‘ERDOĞAN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPABİLİR’



Analizde, “Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler 2023’ün Haziran’ında yapılabilir fakat eğer Erdoğan şansının yüksek olduğunu hissederse erken seçim çağrısı da yapabilir” denildi. Son dönemde yapılan anketlerde Erdoğan ve müttefiklerinin oy oranlarının yüzde 32 olduğu ve buna karşılık muhalefet bloğunun HDP olmadan yüzde 37’lerde seyrettiğini ve HDP’nin de dahil olmasıyla yüzde 48’e çıkabileceğine dikkat çekildi.







BATILI DİPLOMATLARDAN TEPKİ

Gazeteye konuşan Batılı diplomatlar ise “İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine desteğinin karşılığında bazı imtiyazlar elde etti ve ekonomik sorunları göz ardı etmek için Batı ile kavga edebilir” yorumunu yaptı. Muhalefetin karşısına çıkaracağı adayın da kritik bir önemde olduğuna dikkat çeken diplomatların, “Erdoğan muhtemelen muhalefet bloğunun kırılgan birlikteliğini yıkmak için çalışacak. Millet ittifakından birçok isim de Erdoğan’ın seçimde hile yapabileceğini ya da görevde kalmak için yeni metotlar uygulayabileceğini öne sürdü” ifadelerine yer verildi.

