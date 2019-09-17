Samanyolu Haber /Ekonomi / Financial Times: Petrol krizi Türkiye ve Arjantin'i vuracak /17 Eylül 2019 12:47

Financial Times: Petrol krizi Türkiye ve Arjantin'i vuracak

Petrol fiyatlarında gözlenen sert yükseliş dünyanın her bölgesini olumlu veya olumsuz etkileyecek. Türkiye ve Arjantin’in krizden en fazla etkilenen iki ülke olması bekleniyor. Avrupa Birliği ve ABD kısa süreli enflasyon artışı sebebiyle krizden avantaj sağlayarak çıkabilir. Çin’in işi ise zor.

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Suudi Arabistan'ın petrol sahalarına insansız hava araçlarıyla yapılan saldırının ardından dünya piyasaları karıştı. Petrol fiyatları Irak'ın Saddam yönetiminde Kuveyt'i işgal ettiği 1991 yılından bu yana en büyük yükselişini yaşadı. Brent petrolün varili 70 dolara yaklaştı.

Sözcü Gazetesi'nin Financial Times'tan aktardığına göre gazete petrol fiyatlarından dünyanın hangi bölgesinin nasıl etkileneceğine ilişkin bir analiz hazırladı. Analize göre petrol fiyatlarının artmasından en fazla etkilenecek iki ülke ekonomik krizde boğuşan Türkiye ve Arjantin. Financial Times'ta yer alan analizde şu ifadelere yer veriliyor:

TÜRKİYE VE ARJANTİN:

Petrol fiyatlarının artışından en fazla kaybeden iki ülke Türkiye ve Arjantin olacak hali hazırda ekonomileri kırılgan. Bu iki ülke enflasyonda kısa süreli artışlarla mücadelede yetersiz kalıyorlar.

AVRUPA:

Avrupa Birliği enflasyon oluşturmaya çalışıyor. Petrol fiyatlarındaki her 10 euroluk yükseliş enflasyonu 0.3 puan yukarı çeker. Bu onlar için iyi olabilir.

ABD:

Petrol fiyatlarındaki her artış ABD'nin gayri safi yurt içi hasılasını olumsuz etkiliyor. Bu yüzden 1970 yılındaki petrol krizinden beri petrol rezervleri tutuyorlar. ABD ülkesinde enflasyon oluşturmaya çalıştığı için fiyatların yükselmesi o kadar da kötü olmayabilir. Öte yandan dünyaya petrol de sattıkları için kısa süreli fayda bile sağlayabilirler.

DÜNYA:

‘Dünyanın fabrikası' Çin net petrol ithalatçısı ve ekonomisi petrolde yaşanan fiyat artışlarından ciddi etkilenecek. 

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