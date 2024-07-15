Financial Times’tan korkutan analiz! Kamu çalışanlarının maaşları dondurulabilir

FT'de yayınlanan yazıda yeni politika anlayışı ve reformların "Türkiye'yi yeniden yerel para birimi varlıklarıyla yatırım yapılabilir ülkeler arasına yerleştirdi" yorumu yapıldı.





Getirilen ek kamu vergilerinin geçen yıl enflasyonu yükselttiği ve yeni önlemlerin doğrudan vergilere odaklandığı aktarıldı. Bu vergilerin genellikle dezenflasyonist olduğunu ifade eden Medeiros, "Açığın azaltılması, önümüzdeki yıllarda kamu görevlisi maaşlarının dondurulması gibi bazı zorlu önlemleri de içerecektir" dedi.





Financial Times'ın yaptığı kapsamlı analiz, Türkiye ekonomisinde yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor. Ashmore Group'un küresel araştırma başkanı Gustavo Medeiros'un kaleme aldığı makalede, Türkiye'nin yükselen piyasa yatırımcıları için yeniden cazip hale geldiği vurgulanıyor.Analizde 2023 seçimlerinden sonra yaşanan politik değişikliklerin Türkiye ekonomisinde önemli bir dönüm noktası olduğu ifade edildi. Merkez Bankası'na atanan teknokratlar ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in getirilmesiyle birlikte, ülke ekonomisi daha ortodoks politikalara yöneldiği belirtildi.TL'deki değer kaybının ve yüksek faiz oranlarının, 2023'ün ilk çeyreğinde GSYİH'nin yüde 5,5'inden bu yıl aynı dönemde yüzde 2,8'e düşen cari açığı şimdiden azalttığı ifade edilirken turizm gelirlerinin de yaz boyunca ek bir destek sağlayacağının altı çizildi.Gustavo Medeiros yeni politika yönetiminin halen bir güven sorunu yaşadığını vurgulayarak, "Geçmişteki birçok başarısız başlangıçtan sonra, Erdoğan'ın bu ortodoks politikalardan geri adım atıp atmayacağı sorusu devam ediyor. Ancak bu sefer, reformlar sağlam temellere dayanıyor gibi görünüyor. Bizim görüşümüze göre, Erdoğan, lira istikrarının artık popülaritesi ile bağlantılı olduğunu anlamış durumda. Önceki heterodoks duruşuna rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ortodoksluğun GSYİH üzerindeki olumlu etkisine yabancı değil" ifadelerini kullandı.Bu politikaların sonucunda enflasyonda gerilemenin görülmeye başlandığına değinildi ve Haziran 2024 enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,6 olarak açıklandığı ifade edildi. Bunun yıllıklandırıldığı zaman yüzde 21,6'ya eşdeğer olduğu vurgulandı. Medeiros, "Bu da bizim görüşümüze göre yeni normal haline gelebilir. Enflasyonun bu seviyelerde istikrarlı hale gelmesi, Türk reel faiz oranını %20 civarına getirecektir. Daha istikrarlı fiyatlar, lirayı istikrara kavuşturmak, yerel halkın dolarizasyonunu azaltmak ve yabancı yatırımcılardan gelen girişleri teşvik etmek için önemlidir" yorumunu yaptı.Medeiros, şöyle devam etti:"Erdoğan'ın iktidardaki ilk on yılı, akılcı para ve maliye politikası, yabancı yatırımlarda büyük bir artışı destekledi. Bu dönemde, ekonomi reel olarak %64 oranında büyüdü ve kişi başına düşen GSYİH %43 arttı. Bu tarih, ileriye dönük yol hakkında ipuçları sunabilir. 2002-12 büyüme patlaması, 1999 IMF liderliğindeki reformların ardından Türk ekonomisinde yapılan yapısal değişikliklerden sonra gerçekleşti. Reformlar başlangıçta başarılı oldu ve iyi bir ticaret fırsatı sundu. Ancak dotcom balonu sırasında yükselen piyasalardan sermaye çıkışları, yerel siyasi istikrarsızlık ile birleşince, reformların tam olarak uygulanacağına olan güveni azalttı. Gerçek dönüm noktası, Türkiye'nin IMF programının genişlemesi yatırımcı güvenini artırdıktan sonra, 2001 sonunda gerçekleşti. Bu, dotcom balonunun söndüğü döneme denk geldi ve sermayeyi ABD'den uzaklaştırarak Türkiye de dahil olmak üzere yükselen piyasalara yönlendirdi."