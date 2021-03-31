Financial Times Türkiye'de esnafın nasıl iflasa sürüklendiğini yazdı

Türkiye'de salgın döneminde devlet desteği alamayan ve banka kredilerine yönlendirilen esnafın durumu, uluslararası basının da gündeminde. İngiliz Financial Times, pandemi kısıtlamalarının ve merkez bankası politikalarındaki zikzakların özellikle küçük işletmeleri iflasa sürüklediğini yazdı.





İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye’de salgın döneminde devlet desteği alamayan ve banka kredilerine yönlendirilen esnafın içine itildiği açmazları sayfalarına taşıdı. Bu kesimin aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi tabanını oluşturduğunu aktaran gazete, faizlerdeki artışın söz konusu borçlu küçük işletmeler için sancılı olduğunu vurguladı.





TÜRKİYE’DE 3 MİLYON 200 BİN KOBİ VAR





Türkiye’de 3,2 milyon küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) olduğunu aktaran FT, toplamda 107 milyar dolar borç yükü olan bu işletmelerin birçoğunun borçlarını ödeyemeyerek iflasa sürüklendiğini belirtti. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden ekonomist Prof. Dr. Öner Günçavdı, kaynak yaratıp söz konusu işletmelerdeki desteğini sürdürmek için hükümetin faiz indirimini en iyi araç olarak gördüğüne işaret etti.





"ESNAF KREDİ ALAMIYOR YA DA ÇOK YÜKSEK FAİZLE ALIYOR"







Resmi kayıtlara göre 2020’de 120 bin esnafın iflas başvurusunda bulunduğunu, çok daha fazlasının ödeme gücü olmadığı için hukuki süreci başlatamasa da dükkanını kapattığını aktaran FT, Günçavdı’nın “Esnaf genelde işlerini döndürmek için banka kredilerini kullanıyor ancak şu an ya kredi alamıyorlar ya da çok yüksek faizle alabiliyorlar” görüşünü aktardı.







