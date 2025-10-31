Samanyolu Haber /Dünya / Financial Times yazdı: Trump, Putin ile yapacağı zirveyi neden iptal etti? /31 Ekim 2025 12:50

Financial Times yazdı: Trump, Putin ile yapacağı zirveyi neden iptal etti?

ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Donald Trump arasında bu ay Budapeşte’de yapılması planlanan zirveyi iptal etti. İptal kararının, Moskova’nın Ukrayna konusundaki sert taleplerinden taviz vermemesi üzerine alındığı bildirildi.

ABD ile Rusya arasındaki diplomatik gerilim, bu kez Budapeşte’de planlanan Trump–Putin zirvesinin iptal edilmesiyle yeni bir boyuta taşındı. Bu iddia, ABD merkezli Financial Times gazetesinden geldi ve resmi olarak henüz teyit edilmedi.

Washington’ın kararının, Moskova’nın Ukrayna’ya yönelik sert taleplerinden taviz vermemesi üzerine alındığı bildirildi. Kremlin’in, Ukrayna’nın daha fazla toprak bırakması ve NATO üyeliğinden vazgeçmesi yönündeki şartları masaya koyması, iki taraf arasındaki diyaloğu tamamen tıkadı.

Financial Times'ın iddiasına göre, karar iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki gergin telefon görüşmesinin ardından geldi. Görüşmede Rusya’nın, Ukrayna’nın daha fazla toprak vermesi koşuluyla ateşkes yapılması yönündeki ısrarını sürdürdüğü belirtildi.

Trump yönetiminin ise 'mevcut cephe hatlarında derhal ateşkes' çağrısını desteklediği aktarıldı.

Zirve hazırlıkları sürerken, Rus Dışişleri Bakanlığı’nın Washington’a gönderdiği bir nota ile Putin’in, 'işgalin kök nedenleri' olarak tanımladığı talepler yeniden gündeme getirildi. Bunlar arasında,

- Ukrayna’nın ilave toprak tavizleri,

- Silahlı kuvvetlerinin ciddi biçimde küçültülmesi

- ve Ukrayna'nın NATO’ya asla katılmayacağına dair güvence verilmesi gibi şartlar yer aldı.

ZELENSKİ: ÇEKİLMEYECEĞİZ
ABD’nin, bu notanın ardından ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasındaki görüşmeden sonra zirveyi iptal ettiği bildirildi. Görüşme sonrasında Rubio’nun Trump’a “Moskova’nın müzakere niyeti göstermediğini” söylediği aktarıldı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin barış görüşmelerine hazır olduğunu, ancak Moskova’nın talep ettiği gibi önceden yeni topraklardan çekilmeyeceğini vurguladı.

Reuters haberi bağımsız olarak doğrulamadığını, Beyaz Saray ile Rus hükümetinden henüz açıklama gelmediğini bildirdi.
