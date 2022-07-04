Samanyolu Haber /Gündem / Financial Times'a konuşan İmamoğlu: Erdoğan tekrar seçilirse görevden alınabilirim /04 Temmuz 2022 11:51

Financial Times'a konuşan İmamoğlu: Erdoğan tekrar seçilirse görevden alınabilirim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda görevden alınabileceğini söyledi. Ekonomik gelişmelerle ilgili de konuşan İmamoğlu, "İş dünyasının halen bir cesaret gösterememesini üzüntü ile izliyorum. Ne yazık ki iş dünyasının da bu ekonomik durumda suçu var" diyerek Erdoğan'a karşı cesur olmaya çağırdı.

SHABER3.COM

İngiltere merkezli Financial Times gazetesine konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de giderek artan ekonomik kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu ve Türkiye’deki iş insanlarına seslendi. İş dünyasınının da yaşanan ekonomik krizde büyük bir payı olduğunu belirten İmamoğlu, şirket yönetimlerinin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı cesur olmaya çağırdı.

"CESUR OLUN"

Medyscope'un aktardığına göre, şirket yönetimlerine seslenen bulunan İmamoğlu, “İş dünyasının halen bir cesaret gösterememesini üzüntü ile izliyorum. Ne yazık ki iş dünyasının da bu ekonomik durumda suçu var” dedi.

Haberde “yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a meydan okuyan rakibi” olarak nitelendirilen İmamoğlu, iş çevrelerinden birçok kişinin Erdoğan’ı eleştirdikleri taktirde cezalandırılmaktan korktuğunu söyledi:
 
“Hesapları ile ilgili bir soruşturma başlatılmasından, hukuk dışı mahkemelere maruz kalmaktan ya da olası başka türlü müdahalelerden korkuyorlar.”

"GÖREVDEN ALINABİLİRİM"

“Ekonomide yolun sonuna yaklaşıldığını” belirten İmamoğlu, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimlerini tekrar kazanması halinde görevden alınabileceğini ifade etti:

“Aklımıza gelmeyecek, inanamayacağımız ve asla olmaz diyeceğimiz pek çok şeyi yaptılar. Seçimi iptal edebilecek bir zihniyete sahip sistem her şeyi yapabilir.”

MUHALEFETİN ADAYI BELLİ DEĞİL

Altılı masanın 2023 seçimlerinde Erdoğan’ın karşısına çıkacak ortak cumhurbaşkanı adayının halen belirlemediğine atıfta bulunulan haberde, yapılan anketlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde olduğu hatırlatıldı.

Gelecek yıl yapılacak seçimlerde doğru adayı belirlemenin çok ama çok önemli olduğunu dile getiren İmamoğlu, “Şu anda hükümet kazanamaz” dedi. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili bir tartışmaya girmenin ise doğru olmadığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Financial Times'a konuşan İmamoğlu: Erdoğan tekrar seçilirse... Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:01:47