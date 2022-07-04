Financial Times'a konuşan İmamoğlu: Erdoğan tekrar seçilirse görevden alınabilirim

İngiltere merkezli Financial Times gazetesine konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de giderek artan ekonomik kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu ve Türkiye’deki iş insanlarına seslendi. İş dünyasınının da yaşanan ekonomik krizde büyük bir payı olduğunu belirten İmamoğlu, şirket yönetimlerinin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı cesur olmaya çağırdı.





"CESUR OLUN"





Medyscope'un aktardığına göre, şirket yönetimlerine seslenen bulunan İmamoğlu, “İş dünyasının halen bir cesaret gösterememesini üzüntü ile izliyorum. Ne yazık ki iş dünyasının da bu ekonomik durumda suçu var” dedi.





Haberde “yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a meydan okuyan rakibi” olarak nitelendirilen İmamoğlu, iş çevrelerinden birçok kişinin Erdoğan’ı eleştirdikleri taktirde cezalandırılmaktan korktuğunu söyledi:





“Hesapları ile ilgili bir soruşturma başlatılmasından, hukuk dışı mahkemelere maruz kalmaktan ya da olası başka türlü müdahalelerden korkuyorlar.”





"GÖREVDEN ALINABİLİRİM"





“Ekonomide yolun sonuna yaklaşıldığını” belirten İmamoğlu, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimlerini tekrar kazanması halinde görevden alınabileceğini ifade etti:





“Aklımıza gelmeyecek, inanamayacağımız ve asla olmaz diyeceğimiz pek çok şeyi yaptılar. Seçimi iptal edebilecek bir zihniyete sahip sistem her şeyi yapabilir.”





MUHALEFETİN ADAYI BELLİ DEĞİL





Altılı masanın 2023 seçimlerinde Erdoğan’ın karşısına çıkacak ortak cumhurbaşkanı adayının halen belirlemediğine atıfta bulunulan haberde, yapılan anketlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde olduğu hatırlatıldı.





Gelecek yıl yapılacak seçimlerde doğru adayı belirlemenin çok ama çok önemli olduğunu dile getiren İmamoğlu, “Şu anda hükümet kazanamaz” dedi. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile ilgili bir tartışmaya girmenin ise doğru olmadığını söyledi.