İngiliz Financial Times gazetesi, 11 Kasım tarihli analizinde Ukrayna ordusunun cephede ciddi bir insan gücü kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bunun ülkenin doğusundaki Pokrovsk şehrini çökme noktasına getirdiğini yazdı.





Gazetenin haberine göre, Rus birlikleri kasım ayı başında Pokrovsk’a doğru ilerleyişini hızlandırırken, Ukrayna ordusundan ve sivil toplumdan bazı isimler “geri çekilme çağrısı” yapmaya başladı.





Eski Savunma Bakan Yardımcısı ve Come Back Alive adlı askeri yardım vakfının kurucusu Vitaliy Deynega, Facebook hesabında yaptığı paylaşımda “Durum resmi açıklamalarda anlatıldığı kadar kontrol altında değil. Bu şehirlerden çıkmamız gerekiyor, hâlâ mümkünken” ifadelerini kullandı.





UKRAYNA ORDUSU CEPHEDE AŞIRI YIPRANDI

Haberde, Pokrovsk ve komşu Myrnohrad şehirlerinin savaş öncesi yaklaşık 100 bin kişilik nüfusa sahip olduğunu, ancak artık Ukrayna ordusunun elindeki asker sayısının bu bölgeyi savunmak için yetersiz kaldığı belirtildi.





Ukraynalı asker Artem Kariakin, FT’ye yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:





“Yeterli insanımız olsaydı, bu noktaya gelmezdik. Şimdi şehri geri almak binlerce asker gerektirir. O askerler şu an yok.”





Rus birliklerinin şehirdeki konumunu güçlendirdiği, Ukrayna ordusunun ikmal yollarını hedef alan drone saldırılarıyla cepheye destek sağlamasının giderek zorlaştığı bildirildi.





Ukrayna’daki DeepState adlı savaş izleme platformu ise, Myrnohrad’ın “operasyonel kuşatma riskiyle” karşı karşıya olduğunu duyurdu.





CEPHEYİ ARTIK DRONLAR TUTUYOR

Financial Times, Ukrayna ordusunun insan gücü sıkıntısının temelinde asker kaçışlarının ve gönüllü eksikliğinin bulunduğunu vurguladı.





Gazeteye göre, Ukrayna’da Ekim ayında firar ve izin ihlali nedeniyle 20 bin soruşturma dosyası açıldı, bu yılın en yüksek rakamı.





Polonya merkezli Rochan Consulting direktörü Konrad Muzyka, FT’ye şu değerlendirmeyi yaptı:





“Ukrayna kara kuvvetleri genişlemiyor, aksine küçülüyor. Cephedeki asker yoğunluğu o kadar düşük ki bazı bölgeler yalnızca dronlarla savunuluyor.”





KİEV'İN TEDBİRLERİ İŞE YARAMADI

Gazete, Ukrayna ordusunun cepheye asker takviyesi için 18–24 yaş aralığında gönüllüler aradığını, ancak bu programın beklenen sonucu vermediğini aktardı.





Ukrayna hükümeti, asker sayısını artırmak amacıyla kısa dönemli sözleşmeler ve geri dönen askerler için af düzenlemesi başlattı. Ancak bu önlemler henüz cephede hissedilir bir etki yaratmadı.





FT’ye konuşan askeri analist Rob Lee, Pokrovsk çevresinde konuşlu Ukrayna birliklerinin bir kısmının “çok geç” sevk edildiğini belirtti.





“YENİ BİR BAKHMUT OLABİLİR” ENDİŞESİ

Haberde, analistlerin “Pokrovsk’un düşmesinin Ukrayna ordusunun moralini derinden sarsabileceği” uyarısı yer aldı.





Rochan Consulting direktörü Muzyka, “Eğer Pokrovsk’ta Bakhmut ya da Avdiivka’daki gibi bir çöküş yaşanırsa, halkın orduya güveni zedelenir. Kimse aynı kaderi yaşamak için orduya katılmak istemez” ifadelerini kullandı.