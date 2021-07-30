Financial Times'tan Merkez Bankası haberi

Haberde 2018’deki kur krizi öncesinde yabancıların Türkiye tahvillerindeki payanın yüzde 20 civarında olduğu, 2020'nin sonunda ise bu oranın yüzde 3'ün altına indiği hatırlatıldı. Gazete son alımlarla birlikte yabancı payının yüzde 6.7’ye yükseldiğini ifade etti. Times Gazetesi, TL’nin stabil olması kaydıyla 10 yıllık tahvillerin yüzde 17 seviyesindeki faizinin cazip bir getiri sunduğunu vurguladı.







Diğer yandan Financial Times, TL’nin bu sene içinde dolar karşısında yüzde 12 değer yitirdiğini de hatırlattı.





Financial Times’a bilgi veren uluslararası yatırım kuruluşu Abdrn portföy yöneticisi Viktor Szabo, “TL için en iyi haber, hiç haber olmaması” dedi. Szabo, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz ile ilgili sözleri sonrasında Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği yönünde bir kaygı oluştuğu, ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti.





Szabo, TL’nin son dönemde dolar karşısında değer kazanmasıyla ilgili olarak da, “TL iyi gidiyor çünkü daha önce çok kötü gitti. TL’yi satacak insan kalmadı” değerlendirmesi yaptı.