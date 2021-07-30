Samanyolu Haber /Ekonomi / Financial Times'tan Merkez Bankası haberi /30 Temmuz 2021 19:13

Financial Times'tan Merkez Bankası haberi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), yüzde 19 olan politika faizini sabit tuttu. Financial Times Gazetesi, Türk Lirası'nın (TL) Temmuz ayında dolar karşısında değer kazanan az sayıda gelişmekte olan ülke para birimi olduğuna dikkat çeken bir haber paylaştı.

SHABER3.COM

Haberde 2018’deki kur krizi öncesinde yabancıların Türkiye tahvillerindeki payanın yüzde 20 civarında olduğu, 2020'nin sonunda ise bu oranın yüzde 3'ün altına indiği hatırlatıldı. Gazete son alımlarla birlikte yabancı payının yüzde 6.7’ye yükseldiğini ifade etti. Times Gazetesi, TL’nin stabil olması kaydıyla 10 yıllık tahvillerin yüzde 17 seviyesindeki faizinin cazip bir getiri sunduğunu vurguladı.

Diğer yandan Financial Times, TL’nin bu sene içinde dolar karşısında yüzde 12 değer yitirdiğini de hatırlattı.

Financial Times’a bilgi veren uluslararası yatırım kuruluşu Abdrn portföy yöneticisi Viktor Szabo, “TL için en iyi haber, hiç haber olmaması” dedi. Szabo, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz ile ilgili sözleri sonrasında Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği yönünde bir kaygı oluştuğu, ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

Szabo, TL’nin son dönemde dolar karşısında değer kazanmasıyla ilgili olarak da, “TL iyi gidiyor çünkü daha önce çok kötü gitti. TL’yi satacak insan kalmadı” değerlendirmesi yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Financial Times'tan Merkez Bankası haberi Sonraki Haber >>

Bamteli sohbetleri başladı

Bamteli sohbetleri başladı

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

Akit yazarının canlı yayında ‘namaz’ yalanı alay konusu oldu

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

KHK'lı vatandaş Akşener'e anlattı: 150 bin lira ver, işe dön dediler

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Kursiyer teğmen işkencede 3 aylık bebeğini kaybetti

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:57:34