Samanyolu Haber /Gündem / Financial Times'tan Rusya uyarısı: Erdoğan riskli bir oyun oynuyor /11 Ağustos 2022 09:17

Financial Times'tan Rusya uyarısı: Erdoğan riskli bir oyun oynuyor

İngiliz Financial Times gazetesi bugün başyazısını Türkiye-Rusya ilişkilerine ayırdı. Gazete Ankara'nın Moskova'yla yakın işbirliğinin, ABD'nin misillemesini tetikleyebileceği yorumunda bulundu. Financial Times'a göre "Erdoğan, jeopolitik pokerinde dikkatli olmalı zira elindeki kartlara gereğinden fazla güveniyor olabilir."

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İngiliz Financial Times gazetesi bugün başyazısını Türkiye-Rusya ilişkilerine ayırdı. Gazete Erdoğan'ın kazanmak istediği seçimler öncesi Rus sermayesini Türkiye'ye çekmek istediğini ancak Ankara'nın Moskova'yla yakın işbirliğinin, ABD'nin misillemesini tetikleyebileceği yorumunda bulundu.

Financial Times'ın başyazısı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir fırsat yarattığı, Erdoğan'ın önemli bir devlet adamı olarak taraflar arasında arabuluculuk yapabilmesine imkan sağladığı tespitiyle başlıyor. Gazete, Ukrayna ve Rusya arasında varılan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü nedeniyle Erdoğan'ın övgüyü hak ettiğini belirtiyor.

Başyazı şöyle devam ediyor:

"Ancak Erdoğan, Moskova'yla önemli ekonomik bağları korumaya dikkat ediyor. Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı 4 saat süren ve samimi görünen görüşme, Batı başkentlerini kaygılandırıyor. Zira Erdoğan, Moskova'yla bağlarını derinleştiriyor. Üstelik NATO müttefikleri tam aksine yaparken ve Kremlin, Batı'nın yaptırımlarını bypass etmenin yollarını ararken.

Financial Times, Türkiye'nin, ABD ve AB'nin, Ukrayna'yı işgali sonrası Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmadığını, Rusya'dan petrol ve gaz almaya devam ettiğini, hava sahasını da ticari Rus uçaklarına açık tuttuğunu hatırlatıyor.

"Erdoğan ve Putin'in Soçi'de tam olarak hangi konularda anlaşmaya vardıkları belli değil" diyen gazete, görüşmesi sonrası yapılan iki açıklamayı hatırlatıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz ticareti ödemelerinde kısmen rubleye geçilmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da doğal gaz ödemelerinde ruble üzerinde mutabık kalındığını doğrulamış; Rus turistlerin Türkiye'de ödeme yapmasını kolaylaştıran kart sistemi Mir hakkında, "Şu anda bizim beş bankamız bunun üzerinden çalışmalarını sürdürüyor" demişti.

Financial Times'a göre Visa ve Mastercard'ın Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığı bir dönemde Batılı ülkeler, Mir bağlantısının, yaptırımların etkisiz kılınması için kullanılmasından endişeli.

"Gerçi henüz bununla ilgili bir kanıt yok" diyen gazete, Erdoğan'ın Ukrayna istihbaratının sızdırdığı Rusya'nın bankacılık ve enerji alanlarında daha derin işbirliği yapılmasına yönelik önerilerini ise kabul ettiğini yazıyor. Bunun, Moskova'ya, Batı'nın yaptırımlarını aşmaya yardımcı olabileceğini ekleyerek...
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