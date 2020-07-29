Samanyolu Haber /Sağlık / Financial Times'ten aşı iddiası /29 Temmuz 2020 19:14

Financial Times'ten aşı iddiası

ABD'li ilaç devi Moderna'nın 30 bin kişi ile üçüncü faz testlere başladığı Covid-19 aşısının fiyatıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı.Financial Times'ta yer alan habere göre, aşının bir dozunun 50-60 dolar arasında olması bekleniyor.

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Koronavirüse karşı aşı çalışmalarına ilk başlayan şirketlerden olan ve ABD hükümetinden de 1 milyar dolara yakın maddi destek alan Moderna, hafta başında yaptığı açıklamada üçüncü faz testlerin başladığını duyurmuştu. Üçüncü faz testlere 30 bin kişi katılacak.

Şirket yılda 500 milyon doz aşı üretme planına sadık olduğunu, 2021 için ise hedefin yılda 1 milyar doz aşı üretmek olduğunu açıklamıştı.Moderna'nın üreteceği aşının fiyatının ne olacağı ise uzun süredir merak ediliyordu. FT'ye bilgi veren kaynaklar, aşının ABD ve diğer yüksek gelirli ülkelerde kullanılabileceğini söyledi.

Öte yandan ABD hükümeti, Pfizer ve alman BioNTech tarafından geliştirilen diğer aşı için 39 dolar üzerinden anlaşma yapmıştı.CNN International da, Rus yetkililerin iki haftadan az bir süre içinde, başkent Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen bir koronavirüs aşısına onay vermeyi planladıklarını duyurdu.

CNN'e göre Rusya, bu durumda dünyada koronavirüs aşısına onay veren ilk ülke olacak.Rus yetkililer, aşının onayının 10 Ağustos ya da daha erken bir tarihte çıkması için çalıştıklarını söyledi.Aşının öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacağı belirtiliyor.

Aşının çalışmalarını finanse eden Rusya Ulusal Varlık Fonu'nun Başkanı Kirill Dmitriev, 1957'de Sovyetler Birliği'nin dünyanın yörüngesine ilk uyduyu yerleştiren ülke olmasına gönderme yaparak "Bu bir Sputnik anı" dedi.
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