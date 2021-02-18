Financial Times'ten Erdoğan açıklaması

Gazete, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin 2023'teki seçimlerde Erdoğan'ın önüne birer engel olarak çıkacağına dikkat çekti.Laura Pitel ve Funja Güler imzalı haber analizde şu ifadeler dikkat çekti:





"Türkiye’deki yeni siyasi partiler Erdoğan’a karşı savaşta zorlanıyor. Cumhurbaşkanı’nın eski müttefikleri tehditlerden ve medyanın kendilerini görmezden gelmelerinden yakınarak seslerinin duyurulmadığından şikayet ediyor.





Gelecek seçimlerde AKP’den az sayıda seçmen bile ayrılsa bu durum en az yüzde 50 oy alması gereken Erdoğan için bir baş ağrısı sebebi olur. 2018’deki seçimi yüzde 52.6 oy almıştı ve yakın zamanda yapılan anketler AKP seçmeninin ayrıldığını gösteriyor."





Analizde dikkat çeken bir başka yorum da AKP'nin oylarının erimekte olduğu yönünde:





"İkisi de gelecek seçimler için önümüzdeki aylarda onay alacak iki genç parti hiç kuşku yok ki eski müttefikleriyle orta yol bulmayı arayan Türkiye Cumhurbaşkanı’nı kızdırdı. Bu partilerden biri ayrılığının AKP’yi etkilediği eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 2019 yılında kurduğu Gelecek Partisi.





Diğer ise Erdoğan’ın eski ekonomi görüşü Ali Babacan’ın kurduğu Deva Partisi. Deva Partisi geçen yıl Mart ayında kuruldu ve hem sağdan hem de soldan seçmenin oyunu almayı hedefliyordu. Bu partiler kurulduğunda uzmanlar ve analistler iki partinin de 20 yılı aşkın bir süredir ülkeyi yöneten ve 2011’deki seçim zaferi sonrasında oyları eriyen AKP’nin başındaki Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı potansiyel tehdit oluşturduğunu söylüyordu. Fakat bir yıl geçmesine rağmen ikisi de iktidar partisindeki yetkililerin endişe ettiği kadar popülarite seviyesine ulaşamadı. İki parti de ortalama yüzde 2 ya da yüzde 3 oy aldı."