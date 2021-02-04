Samanyolu Haber /Ekonomi / Finans devi uyardı /04 Şubat 2021 12:27

Finans devi uyardı

Bank of America'nın hazırladığı satış göstergesine göre, piyasalar uzun zamandır görülmemiş bir iyimserlik içerisinde ve bu piyasaların doygunluğa ulaştığı anlamına gelebilir.

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Bank of America’nın kendi hazırladığı satış göstergesine göre, Wall Street stratejistleri 2007 yılı ağustos ayından bu yana görülmemiş bir iyimserlik içerisinde.

Gösterge, stratejistlerin hisselere karşı ne kadar iyimser olduklarını ölçüyor. Eğer gösterge 60,3’ü geçerse satış emri verilmesini sağlayan gösterge, şu an için yüzde 58,4 seviyesinde bulunuyor.

ÇİFT HANELİ GETİRİLERE "ELVEDA" DEMEYE HAZIRLANIN

Gösterge 2016 yılı aralık bu yana nötr bölgede sıkışmıştı. Banka, aşırı iyimserliğin devam etmesi halinde yatırımcıların S&P 500’deki çift haneli getirilerine elveda etmesi gerekebileceğini belirtti.

BofA paylaştığı raporda, “2011 yılından beri ilk defa göstergenin sonucu gelecek 12 ayda getirilerin tek haneye düşeceğine işaret ediyor.” dedi.

Fakat BofA’ya göre hisse senetleri, getirileri neredeyse sıfır olan tahviller ile karşılaştırıldığında hâlâ cazibesini koruyor. Wall Street’teki yukarı yönlü eğilimin de sebebi olarak düşük faizler belirtiliyor.

BofA, göstergenin gelecek 12 ay için düşük getiri göstermesine rağmen satış göstergesinin bu seviyelerde olduğu zamanların yüzde 92’sinde gelecek yıl için toplam getirilerin pozitif olduğunu belirtiyor.

BofA S&P 500’deki nötr duruşunu koruyarak yıl sonu için 3 bin 800’lük bir fiyat belirliyor. Paylaştıkları nota göre, banka belirlediği fiyatta ısrarcı olmasının sebebini fazlasıyla iyimser piyasalar ve değerlemeler olduğunu söyledi.
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