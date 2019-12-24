Finans devinde casusluk skandalı!

İsvçreli finans devi Credit Suisse, eski yöneticisi Pierre-Olivier Bouee’a casusluk ithamında bulunuldu.





İtham bir itirafı da beraberinde getirdi. Bankanın insan kaynakları yöneticisi Peter Goerke’in banka tarafından tutulan özel dedektifler tarafından takip edildiği ortaya çıktı.







Credit Suisse'in daha önce şirketin varlık yöneticisi olarak görev yapan Iqbal Khan’ı da takip ettiği ortaya çıkmıştı.





DAHA ÖNCEKİ SKANDALI UNUTTU!





Credit Suisse yöneticisi Urs Rohner, Peter Goerke’ın izlenmesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtirken, daha önce ortaya çıkan Khan’nın izlenmesi hakkında yorum yapmadı.





Rohner ayrıca ortaya çıkan olayların bankanın itibarını zedelediğini kabul etti.





Goerke, özel dedektifler tarafından izlendiğini basına yansıyınca öğrendiğini belirtti.