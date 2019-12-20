Finans devinde sürpriz karar!

ING Grubu 40’tan fazla ülkede 38,4 milyon müşteriye hizmet veriyor. Pınar Abay, Global İcra Kurulu’nda Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ülkelerinden sorumlu olacak.





ING Grubu CEO’su Ralph Hamers, “ING Türkiye’yi dijital ve inovatif bir organizasyona dönüştüren Abay’ın bankacılık sektörüne dair derin bilgisinin yanı sıra müşteri ve çalışan odağı tutkusu çok değerli katkı sağlayacak.” dedi.





ABAY'IN YERİNE KİMİN GELECEĞİ HENÜZ AÇIKLANMADI





Abay büyük bir sorumluluk üstlendiğine işaret ederek, “ING’nin, insanların iş ve özel hayatlarında her zaman bir adım önde olmaları amacına yürekten inanıyor, bu amaçla atılacak adımların parçası olmaktan gurur ve heyecan duyuyorum.” dedi.







ING Türkiye Genel Müdürlüğü görevine yeni atamayla ilgili bilgilendirme ise en kısa zamanda yapılacak.





PINAR ABAY KİMDİR?







ING Türkiye’ye 2011 yılında 34 yaşındayken Genel Müdür olarak atanan Pınar Abay, bu görevine ek olarak 2016 yılında ING Belçika Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi.





Kariyerine 1998 yılında danışmanlık şirketi McKinsey&Company’de başlayan Abay, San Francisco ve New York ofislerinde de görev yaptıktan sonra İstanbul ofisinde yönetici ortak olarak çalışmış ve bankacılık sektörüne danışmanlık vermişti.





Bilkent Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi alan ve Harvard Business School’da MBA yapan Abay, 1977 doğumlu ve iki çocuk annesi.