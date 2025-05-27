Finans devlerinden ürküten dolar tahmini

Türkiye'deki yüksek enflasyon, faiz politikaları ve siyasi olaylar, Türk Lirası'nda değer kayıplarını meydana getiriyor. Türk Lirası'nda görülen sert kayıplar, döviz kurlarında da yükselişler peş peşe getirdi. Döviz piyasalarındaki sert dalgalanmaların ardından bankacılık devleri art arda sene sonu dolar/TL tahminlerini yükseltti. Küresel piyasalarda Türk Lirası’nda değer kaybı öngörülürken, dolar/TL tahminleri 43,50 TL ile 48,33 TL arasında değişiyor.









DOLAR/TL'DE SON DURUM

Türkiye'deki yaşanan ekonomik dengesizliklerin etkisiyle dünya devi bankalar tahminlerini değişti. İşte bankaların beklentileri...* Bank of America (BofA), 1 yıl sonra dolar/TL’nin 43,83 olarak öngördü.* Citigroup, 12 aylık tahminini 44,88 TL oldu.* Deutsche Bank, kurun 1 yıl içinde 48,33 TL’ye çıkacağını bekliyor.* Goldman Sachs, doların 45 TL seviyesine ulaşacağını öngörüyor.* JPMorgan, 12 ay sonra dolar/TL’nin 43,50 seviyesinde olacağını bekliyor.* UBS ise en yüksek tahminlerden biriyle kuru 45,33 TL olarak öngörüyor.Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL kuru haftanın ikinci işlem gününde yukarı yönlü hareketleniyor. Dünü 38,80 39,03 aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 38,89 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise 39,06 lirayı gördükten sonra öğlen seansında 13.45'te 39,00 lirada hareketleniyor.Euro/TL'deki yükselişler hız kesmeden devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde 44,60 lirayı görerek rekor tazeleyen Euro/TL yeni günde de yönünü yukarı çevirdi. Dünü 44,25 - 44,60 aralığında geçirdi. Yeni günde aynı saat diliminde ise 44,28 lirada bulunuyor.