Finansbank, Turkcell ve Garanti'den 37,8 milyon kişinin bilgilerinin sızdırıldığı iddiası

İnternet dünyasında "hack platformlarından" bir tanesi olan "Raidforums" adlı sitede, "cetinkaya" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi, 2,8 milyon QNB Finansbank kullanıcısının bilgilerini sızdırdığını, istenildiği takdirde bu bilgilerin tümünü satabileceğini iddia etti.





Aynı kullanıcı, buna ek olarak 31 milyon Turkcell kullanıcısı ile 4 milyon Garanti Bankası kullanıcısının da verisini sızdırdığını öne sürdü.





Raidforums sitesinde, daha önce de çeşitli Türkiye firmalarına ait veriler paylaşılmış, hatta 49 milyon kişinin e-devlet verileri yayınlanmıştı.





Son paylaşımda ise "Türklerin ruh sağlığı ile oynamaya devam ediyorum" notuyla QNB Finansbank müşterilerinin verilerini 8 bin dolarlık Bitcoin karşılığında satabileceğini söyleyen "cetinkaya" isimli kullanıcı, 31 milyon Turkcell ve 4 milyon Garanti Bankası kullanıcısının verileri içinse 10 bin dolar karşılığı Bitcoin istiyor.





Daha önce maaşlarını Garanti Bankası'ndan alan Turkcell çalışanları, Katarlı gruba satıldıktan sonra yapılan anlaşmayla birlikte maaşlarını QNB Finansbank’tan almaya başlamıştı.





Kullanıcı, elindeki verilere ait olan ve 50'şer kişiden oluşan örnekleri ise herkesle paylaşıyor. Kullanıcının e-posta adresi üzerinden Almanya'da yaşadığı iddia edildi.





Raidforums'taki paylaşımların üzerine ismi geçen firmalardan henüz bir açıklama gelmedi.