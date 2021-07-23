Finansçılar uyarıyor: Türkiye'de yine kredi patlaması var

Sözcü'nün haberine göre IIF, dün yayımladığı son Türkiye raporunda dikkat çekici değerlendirmelere yer verdi.







“Türkiye'de bir diğer kredi genişlemesi” başlıklı raporda, “Ön veriler bir diğer büyük kredi genişlemesinin ilk belirtilerine işaret ediyor” denildi.







Kredi genişlemesi cari açığı artırıyor





Son yıllarda TL'deki değer kaybının temel nedeninin tekrarlanan kredi genişlemeleri olduğuna işaret eden IIF, kredi teşviklerinin ekonomik büyümeyle birlikte ithalatı ve cari açığı da artırdığını, cari açık artışının 2018 ve 2020'de TL'yi zayıflattığını vurguladı.





Dolar/TL için adil değer tahminini 2 Mayıs 2021'de 9,50'ye yükselttiklerini hatırlatan IIF, son dönemdeki kredi verilerinin, adil değer tahminini yükseltme kararlarının gerekçesini güçlendirdiğini öne sürdü.





2 ayda 90 milyar TL kredi artışı





Mayısın ikinci yarısından itibaren TL cinsi kredilerde ciddi bir artış başladığını belirten IIF, bu son genişlemenin şimdiden 2019'un ilk çeyreğinde yerel seçim öncesi dönemdeki kredi genişlemesini aştığını ve 2020'deki çok büyük genişlemenin neredeyse yarısına ulaştığını belirtti.





Küresel sermaye piyasalarında Türkiye'ye dönük algısının kötüleşmesi nedeniyle dolar/TL için adil değer tahminini 2 Mayıs 2021'de 7,50'den 9,50'ye yükselttiklerini hatırlatan IIF, son kredi genişlemesinin de – eğer sürdürülürse – bu revizyon gerekçesine eklendiğini vurguladı.





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, son iki ayda TL cinsi kredi hacminde yaklaşık 90 milyar TL’lik artış olduğuna işaret ediyor.