Samanyolu Haber /Gündem / Fincancı: Bilimsel çalışmamı cezaevinde tamamlayıp paylaşacağım /06 Kasım 2022 00:43

Fincancı: Bilimsel çalışmamı cezaevinde tamamlayıp paylaşacağım

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, cezaevinden mesaj gönderdi.

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Tutuklanıp cezaevine gönderilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, cezaevinden gönderdiği mesajında bilimsel çalışmasının tamamlayamadan tutuklandığını, cezaevinde bu çalışmasını tamamlayıp kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

TTB Başkanı Fincancı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmış, ertesi gün ‘terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklanmıştı.

Fincancı’nın TTB’nin hesabından paylaşılan mesajı şöyle: “Bilimsel değerlendirme uygulamamızla ilgili algoritmayı da içeren bir ayrıntılı bilgilendirme hazırlığı içindeyken ne yazık ki tamamlayamadan gözaltı ve tutukluluk süreciyle karşılaştım. Bu bilimsel çalışmayı tamamlayabilmek için var olan BM kılavuzları ve bilimsel kaynakları meslektaşlarımdan istedim. Gelir gelmez bu çalışmayı tamamlayıp sizlerle paylaşacağım. Hakikatin izini sürmenin yollarına ışık tutacak böylesi bir algoritmanın gelecekte de bizler gibi hakikat peşinde suçlulaştırılanlara katkım olacağını umuyorum. Beni izlemeye devam edin.”
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