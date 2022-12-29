Fincancı: Cizre’de bulduğum çocuk çenesinin intikamını istiyorlar

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında açılan davanın ikinci duruşması bugün saat 13.30’da İstanbul Çağlayan Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu yargılanan Fincancı’nın ‘örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.







Davanın 23 Aralık’ta görülen ilk duruşmasında karar çıkmamıştı. Mahkeme heyeti duruşmayı altı gün sonraya, 29 Aralık saat 13.30’a ertelemişti. Duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi tamamen abluka altına alındı. Emniyet adliye önünde yüzlerce metre uzunluğunda bariyer kurarak kapattı. Çok sayıda TOMA ve gözaltı aracı da adliye önünde bekletildi.





‘BU TALİMAT DEĞİL DE NEDİR?’



Mahkeme,duruşmada avukatların usule ilişkin itirazlarını reddetti. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasına başlayan Fincancı, şunları söyledi:





"Savcı beye teşekkür etmek istiyorum. Çünkü uzun ve bilim dışı ifadeler ile iddianameyi epey sadeleştirmişsiniz. Ama intihalden kurtulamamışsınız. Yaşananların sizin üzerinizdeki etkisini bilemiyorum. Ancak süreç inanılmaz bir algı ile yürütülüyor. Benim için vatandaşlıktan çıkarılsın deniyor. Kimi kimin vatanından çıkarıyorlar? Bu hafta sonu Milli Savunma Bakanlığı 'Kimyasal silah iftirasında bulunanları milletimiz asla affetmeyecektir' dedi. Şimdi bu talimat değil de nedir? Siyasi otorite tamamen algılarla hareket etmektedir. İlk duruşma sırasında adliye çevresinde yoğun bir güvenlik önlemi alındı. Yarattıkları bu algı sizin kararınızı etkilemeye yöneliktir.”





‘BEN BU DEVLETİN BAŞINA MUSALLAT OLMUŞ AT SİNEĞİYİM'

Fincancı savunmasına şu sözlerle sürdürdü: “Bu yargılamanın asıl amacı, yasal kuruluşundan itibaren bağımsız, denetimli bir kurum olan TTB’yi tüm iktidarların ‘baş belası’ olarak görmesidir. TTB Başkanı olduğumda Cumhurbaşkanı bana çıkıp ‘terörist’ diyor. Ben teröristsem hangi örgütten terörist olduğumu merak ediyorum. TİHV midir, İsrail, Filistin insan hakları örgütleri midir, diğer uluslararası işkenceye karşı insan hakları örgütleri midir? Konuşmamın neresinde silah ifadesi geçiyor? Tıbbi görüşümü bildirip, 'bağımsız heyetler incelesin' dememden nasıl böyle bir çıkarım yaptığınızı çok merak ediyorum. Küresel bir salgınla karşı karşıyaydık. İnsanların güvendiği kurum, Türk Tabipleri Birliği'ydi. Bu süreçte bazı şeyleri ortaya çıkaran da TTB'nin Merkez Konseyi'nin onurlu insanlarıydı. Onlar 'TTB kapatılsın’ derken meslektaşlarımız bizleri seçtiler. Ben bu devletin başına musallat olmuş at sineğiyim. Sadece Türkiye’de değil dünyanın neresinde olursa olsun hangi devlet suç işlerse o benim derdim olmaya devam edecek. Devletler suç işlemeye devam ettikçe ben de at sineği olmaya, hakikati aramaya devam edeceğim. Burada başka bir çalışmama yönelik bir intikam alma ateşi olduğunu da unutmamak gerekiyor. 2015’teki sokağa çıkma yasakları sırasında, ‘terörist var’ dedikleri bodrumlarda 10 yaşında bir çocuk çenesi buldum ben. Bunun intikamını almak istiyorlar. Benden ve TTB’den kurtulmak istiyorlar. Ne benden ne de TTB’den kurtulamayacaklar. İdam getirirler mi bilemiyorum. Ancak o duvarınız vız gelir bize vız. Biz korkmuyoruz. Bunu biliyorlar ancak toplumu korkutmak istiyorlar. Nerede olursak olalım mücadele etmeye devam edeceğiz"





Duruşmayı izleyenler Şebnem Korur Fincancı'ya alkışlarla destek verdi.





İlk duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan iddia makamı, Şebnem Korur Fincancı'nın “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.





Mahkeme başkanı Milli Savunma Bakanlığı'nın avukatının bir kez daha katılma talebinde bulunması üzerine talebin geçen celse reddedildiğini belirterek değerlendirmeye almadı.





Fincanı’nın avukatı Meriç Eyüboğlu, savunmasında mahkeme heyetini “Var olan siyasi baskı dışında bir karar verilmeyeceğini biliyoruz. Heyetinizi reddediyoruz” diyerek reddetti.





Mahkeme heyeti, duruşmaya 20 dakika ara verdi.





DURUŞMA ERTELENDİ

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklu yargılandığı davada tahliye talebi reddedildi. Duruşma 11 Ocak 2023'e ertelendi. Duruşmanın ertelenmesinin ardından adliyede 'Şebnem hoca yalnız değildir', 'Şebnem hoca onurumuzdur', 'Susmuyoruz korkmuyoruz itaat ediyoruz’ sloganları atıldı.











