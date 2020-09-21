Samanyolu Haber /Gündem / FinCen belgelerinde Türk Bankalarının da belgesi çıktı /21 Eylül 2020 10:31

FinCen belgelerinde Türk Bankalarının da belgesi çıktı

ABD Hazinesi'ne bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı'na (FinCEN) ait belgeler, ülkeler arasındaki kara para trafiği ve bankaların bu trafikteki rolünü gözler önüne serdi. ICIJ'in analiz ettiği FinCEN kayıtlarında, Türkiye'deki banka hesaplarının gönderen ya da alıcı olarak geçtiği 538 işlem 'şüpheli' olarak nitelendirildi. Türkiye'deki banka hesaplarına gelen 'şüpheli fon'ların miktarı toplamda 70 milyon doları aşıyor. Türkiye'den yurt dışına yapılan 'şüpheli havale' miktarı ise 71 milyon dolar.

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Dünyanın en büyük finansal kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına nasıl aracılık ettiği kamuoyuna sızdırılan ABD merkezli Mali Suçları Araştırma Ağı’na (FinCEN) ait belgelerle ortaya çıktı.

Bankaların 2 trilyon doları bulan para transferlerinde nasıl bir rol üstlendiklerini ortaya koyan FinCen belgeleri, son beş yıl içerisinde ortaya çıkarılan Panama ve Paradise belgeleri gibi gizli para transferleri, kara para aklama operasyonları ve vergiden kaçınma çabaları hakkında detaylar içeriyor.

FinCEN belgeleri, 2 bin 500’ün üzerinde dokümanı kapsıyor. Dosyanın önemli bir bölümünü bankaların 2000 – 2017 yılları arasında ABD’li yetkililere gönderdiği belgeler oluşturuyor.

Bankalar bu belgelerde müşterilerinin hesaplarındaki para hareketleriyle ilgili kaygılarını yetkililere iletiyorlar.

Belgeler uluslararası bankacılık sisteminin en sıkı korunan sırları arasında gösteriliyor.

Bankalar bu belgeleri şüpheli hesap hareketlerini ihbar etmek için kullansa da belgelerin kendileri bir suçun kanıtı olarak görülmüyor.

ABD merkezli haber sitesi Buzzfeed’e sızdırılan belgeler, dünyanın dört bir yanından araştırmacı gazetecileri bünyesinde barındıran bir konsorsiyumla da paylaşıldı.

71 MİLYON DOLAR ŞÜPHELİ HAVALE

Toplamda Türkiye dahil 88 ülkeden 108 basın kuruluşuna ulaşan belgeleri yüzlerce gazeteci inceledi.


Deutsche Welle Türkçe’den Pelin Ünker’in haberine göre FinCEN’e sunulan raporlarda, ABD bankaları aracılığıyla döviz işlemleri yapan Türk bankalarının ismi de geçiyor. ICIJ’ın analiz ettiği FinCEN kayıtlarında, Türkiye’deki banka hesaplarının gönderen ya da alıcı olarak geçtiği 538 işlem ‘şüpheli’ olarak nitelendirildi.
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