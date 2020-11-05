Samanyolu Haber /Ekonomi / Fındık İhracat Birliği: İhracatımız çakıldı ama Cumhurbaşkanımızla ilgisi yok! /05 Kasım 2020 11:41

Fındık İhracat Birliği: İhracatımız çakıldı ama Cumhurbaşkanımızla ilgisi yok!

Türkiye ekonomisinde yaşanan durgunluk her sektörde kendini gösteriyor. Türkiye'nin önemli gelir kaynaklarından biri olan fındık ihracatı, hareketli olması gereken ilk iki ayında son 30 yılın en düşük rakamlarına ulaştı.

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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu iki ayda gerçekleşen ihracatın son 30 yılın en düşük miktarı olduğunu belirtti. 

KFMİB tarafından yapılan açıklamada, 2020 fındık rekoltesinin orta düzeyde olduğunu ancak geçen yıldan kalan miktarla birlikte 2019 yılında gerçekleştirilen ihracat rakamlarına ulaşma imkanı bulunduğu dile getirildi.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre bu yıl fındık üretimde Türkiye’nin rakipleri olan İtalya ve ABD’de rekor üretim gerçekleştiğini ileri süren Birlik, “Ülkemiz sektöründe yaşanmakta olan ve arz / talep dengesindeki nerede ise durma noktasındaki çok düşük arz düzeyi, bu rakip ülkeler tarafından fırsata dönüştürülmüş olup, hayal bile edemeyecekleri ihracat artışları seviyelerine ulaşmışlardır. Bu ilave elde ettikleri pay, kesinlikle Türk Fındığını global çaptaki pazarından eksiltmiştir. Baştan beri endişeli olduğumuz ve sürekli dikkat çektiğimiz pandemi kaynaklı muhtemel iç ve dış talep düşüşünün ise tahminlerimizin de çok üzerinde gerçekleşeceğini üzülerek görmekteyiz. Bu krizin daha da ileri düzeyde ve uzun süreli olarak derinleşme ihtimali de maalesef mevcuttur” dedi. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

1 Eylül 2020 – 31 Ekim 2020 aralığında fındık ihracatımız, bir önceki yılın aynı aylarına göre, miktar bazında yüzde 41,06, döviz girdisi bazında ise yüzde 37,10 oranında ciddi düşüşler göstermektedir. Özellikle Ekim ayı ihracatımız, 2014’de yaşanan ve ürünün yarısının kaybolduğu ağır don olayı sonrası hariç, son 30 yılın en düşük düzeyinde gerçekleşmiştir. Öncelikle ilgili tüm kesimler açıkça bilmelidirler ki; ülkemizde yaşadığımız ihracat düşüşünün ne Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ederek TMO'ya regülasyon görevi verdiği ve herkes tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılanan fiyat ile ve ne de fiyatların bu gün ulaştığı seviye ile hiçbir ilgisi yoktur. Asıl sorun, iç ve dış alıcıları harekete geçirecek ve tekrar Türkiye'ye yönlendirecek bir arz istikrarının piyasada oluşamamasından kaynaklanmaktadır” 
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