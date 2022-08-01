Fındıkta Erdoğan'ın dediği olmadı

"ERDOĞAN, GERÇEK FINDIK FİYATINI AÇIKLAMAKTAN KORKMUŞTUR"





"TMO KESİNTİ YAPMAYI MI PLANLIYOR?"





Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarının ayrıntılarını ve alıma başlanacak tarihi açıkladı.TMO'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2022/2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, kilogram başına Giresun kalite için 53 lira, Levant kalite için 52 lira ve Sivri kalite için 51 lira olacak. Tarım ve Orman Bakanlığının alan bazlı, mazot ve gübre destek ödemeleri ile birlikte ortalama fiyatın kilogram başına 54 lira olması bekleniyor. TMO, kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta randevulu olarak başlayacak. Üreticiler, 15 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi üzerinden randevularını alabilecek.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise "2022 alım sezonunda kabuklu fındığa kg başına, alan destekli olarak rakam açıklıyorum. Sizler de inşallah kabul edeceksiniz. Ortalaması 54 TL olarak açıkladık" demişti.Fındık üreticisinin, büyük bir aldatmacayla karşı karşıya olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Resmi açıklamaya göre sivri kalite fındık fiyatı 51, levant kalite fiyatı 52, Giresun kalite fiyatı ise 53 liradır. Yani Erdoğan, Altınordu Meydanı'ndan gerçek fındık fiyatını açıklamaktan korkmuştur. Tüm destekleri de fiyatın üstüne ekleyerek açıkça üreticinin aklıyla alay etmiştir." dedi.Torun, "Ayrıca aldığımız bilgilere göre TMO bu düşük fiyatlar üzerinden de bir hizmet bedeli kesintisi yapmayı planlıyor. Bu kesinti yapılırsa, Giresun kalite fındık 51 lira 94 kuruşa, levant kalite fındık fiyatı 50 lira 90 kuruşa düşecektir. Buradan uyarıyoruz, zaten fiyatları kuşa çevirdiniz, bu kesinti yapılırsa ortaya çıkacak durum tam bir rezalet olacaktır. Bu konunun da sonuna kadar takipçisiyiz." diye konuştu.