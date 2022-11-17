Finlandiya Başbakanı: Avrupa Çin'e fazla bağımlı önlem alınmalı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Avrupa'nın şu anda teknoloji alanında Çin'e fazla bağımlı olduğunu ve bunun için önlem alınması gerektiğini söyledi.







Helsinki'de bir etkinlikte konuşan Marin, Avrupa'nın yaşanan enerji krizinden ve Covid pandemisi sırasında görülen tıbbi malzeme eksikliğinden alması gereken dersler olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi; "Dürüst olalım, zaten güvenlik açıklarımız var. Çiplere veya yarı iletkenlere baktığımızda bunu net şekilde görüyoruz. Çin'e fazla bağımlıyız. Bu teknolojileri inşa edecek yetenek ve bilgiye sahip olduğumuzdan emin olmalıyız."









Çin'le birlikte demokratik olmayan diğer ülkeleri de dikkat çeken Marin, "Çin'e ve demokratik olmayan otoriter ülkelere bağımlı olmadığımızdan emin olmalıyız. Teknoloji konusunda gerçekten endişeleniyorum. Avrupa'nın teknoloji ve dijital çözümlerde ve bu teknolojileri inşa etmek için ihtiyaç duyduğumuz hammaddeler konusunda aynı hataları yapmasından korkuyorum." açıklamasını yaptı.







