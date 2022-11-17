Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya Başbakanı: Avrupa Çin'e fazla bağımlı önlem alınmalı /17 Kasım 2022 22:09

Finlandiya Başbakanı: Avrupa Çin'e fazla bağımlı önlem alınmalı

Avrupa'nın yapay zeka ve kuantum hesaplama gibi yeni teknoloji alanlarını geliştirmeye daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirten Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Avrupa'nın Çin teknolojilerine fazla bağımlı olduğuna dikkat çekti.

SHABER3.COM

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Avrupa'nın şu anda teknoloji alanında Çin'e fazla bağımlı olduğunu ve bunun için önlem alınması gerektiğini söyledi.

Helsinki'de bir etkinlikte konuşan Marin, Avrupa'nın yaşanan enerji krizinden ve Covid pandemisi sırasında görülen tıbbi malzeme eksikliğinden alması gereken dersler olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi; "Dürüst olalım, zaten güvenlik açıklarımız var. Çiplere veya yarı iletkenlere baktığımızda bunu net şekilde görüyoruz. Çin'e fazla bağımlıyız. Bu teknolojileri inşa edecek yetenek ve bilgiye sahip olduğumuzdan emin olmalıyız." 


Çin'le birlikte demokratik olmayan diğer ülkeleri de dikkat çeken Marin, "Çin'e ve demokratik olmayan otoriter ülkelere bağımlı olmadığımızdan emin olmalıyız. Teknoloji konusunda gerçekten endişeleniyorum. Avrupa'nın teknoloji ve dijital çözümlerde ve bu teknolojileri inşa etmek için ihtiyaç duyduğumuz hammaddeler konusunda aynı hataları yapmasından korkuyorum." açıklamasını yaptı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Finlandiya Başbakanı: Avrupa Çin'e fazla bağımlı önlem... Sonraki Haber >>

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

Zelensky, Rus işgalinden kurtarılan Herson'u ziyaret etti

Zelensky, Rus işgalinden kurtarılan Herson'u ziyaret etti

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:13:38