Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya Başbakanı günde maksimum 6 saatte ısrarlı /26 Ağustos 2020 10:53

Finlandiya Başbakanı günde maksimum 6 saatte ısrarlı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkede halihazırda 8 saat olan günlük çalışma saatlerinin 6 saate indirilmesi teklifinde bulundu.

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Üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'nin bir programında konuşan Başbakan Marin, daha kısa süreli çalışma süresinin verimliliği artırarak, aradaki farkı dengeleyebileceğini dile getirdi. Ancak Başbakan Marin'in teklifinin kabul edilip yürürlüğe girmesi için koalisyon ortağı diğer dört partiyi ikna etmesi gerekiyor.

Uzmanlar özellikle de Covid-19 nedeniyle işsizlik oranlarının arttığı bir ortamda bunun pek kolay olmadığını belirtiyor.

Euronews'te yer alan haberde hafta sonu yapılan seçimle Sosyal Demokrat Parti'nin yeni genel başkanı seçilen 34 yaşındaki Marin, "Finlandiya'da daha kısa çalışma saatleri ve Finlandiyalı çalışanların daha iyi bir çalışma hayatına nasıl sahip olabileceğine dair net bir vizyon oluşturmamız ve somut adımlar atmamız gerekiyor." dedi.

Dünyanın en genç başbakanı

Dünyanın şu anda görev başındaki en genç başbakanı unvanını elinde bulunduran 1985 doğumlu Marin, 2019 yılının aralık ayından bu yana Finlandiya'nın merkez sol koalisyon hükümetine liderlik ediyor.

Marin, göreve gelmesinden bu yana hükümeti daha sol bir çizgiye çekti, emekli maaşlarını artırdı ve önceki hükümetin uygulamaya koyduğu harcama kesintilerinin bir kısmını da iptal etti.

Bu arada Reuters'ın haberine göre, başbakanın 6 saat mesai önerisi kendi partisince rağbet görmedi, bunun yerine parti kongresinde saatleri çeşitli şekillerde kısaltma veya iş hayatına daha fazla esneklik getirme fikri benimsendi.

Daha kısa süreli çalışma saatlerinin verimliliği artırmanın yanı sıra güçlü kamu finansman gücüyle çelişmeyeceğini söyleyen Başbakan Marin, ilaveten hükümetin istihdam oranını yüzde 73,7'den yüzde 75'e çıkarma hedefine de engel çıkarmayacağını savundu.

Sanna Marin, "İş gücü verimliliğindeki artışın sağladığı zenginlik sadece mal sahipleriyle yatırımcılar arasında değil, aynı zamanda sıradan çalışanlarla da paylaşılmalı." dedi.
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