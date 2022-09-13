Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya Başbakanı Marin: İade kararını siyasetçiler değil yargı verir /13 Eylül 2022 18:13

Finlandiya Başbakanı Marin: İade kararını siyasetçiler değil yargı verir

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliği için Türkiye’nin şart koştuğu iadeler hakkında konuştu. Marin, “Bu tür kararları kamu görevlileri ve yargı kurumları verir.” dedi.

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Sanna Marin, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’ndaki konuşmasından sonra AP Başkanı Roberta Metsola ile düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO üyeliği başvurusu ve Türkiye’ye dair bir soruyu cevapladı. Finlandiya Başbakanı, üyelik başvurusu konusunda NATO müttefiki ülkelerin parlamentolarında onay süreçlerinin devam ettiğine dikkat çekti. Marin, “Onay sürecinin tüm NATO ülkelerinde mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemesini istiyoruz.” dedi.

“Tabii Türkiye ile sık sık gündeme getirdikleri konuları görüşüyoruz ve üzerinde mutabık kaldığımız zeminde çalışıyoruz.” diyen Marin, “Şu anda bir onay sürecinin ortasındayız ve olmayan sorunlar hakkında spekülasyon yapmak istemem.” ifadelerini kullandı.

Marin, PKK ile ilişkili kişileri sınır dışı etmeleri yönünde Ankara’dan bir talep gelip gelmediğine dair soruya ise şöyle cevap verdi: “Finlandiya için hukukun üstünlüğü çok önem taşımaktadır. Bu önem verdiğimiz bir değerdir. Bunlar siyasi kararlar değildir. Finlandiya’dan birilerinin sınır dışı edilip edilmemesini hükümette tartışmıyoruz. Bunlar siyasetçilerin vereceği kararlar değildir. Bu tür kararları kamu görevlileri ve yargı kurumları verir.”

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