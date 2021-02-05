Finlandiya Başbakanı: Para, Çin zulmünü görmemek için gerekçe olamaz

Marin, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur halkına yönelik uygulamalarına dikkati çekti.







Çin'in insan haklarını ayaklar altına alma ve azınlıkları ezme politikasına uluslararası toplumun göz yummaması gerektiğini ifade eden Marin, "Ticaret ve ekonomi, bu zulümleri görmezden gelmek için haklı gerekçe olamaz" ifadesini kullandı.





Çin'in Uygurlu kadınlara yönelik toplu tecavüz, cinsel taciz ve işkence gördüklerini ya da bu olaylara tanık olduklarını anlattıkları röportajlara atıfta bulunan bir Finlandiya yayın kuruluşunun tweetini paylaşan Marin, iki ve çok taraflı diyaloğun merkezinde insan haklarının mutlaka yer alması gerektiğinin altını çizdi.





İngiliz yayın kuruluşu BBC, Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslüman azınlıkların tutulduğu toplama merkezlerinde bir dönem kalan kadınlarla, kamptaki bir gardiyanla konuşarak toplu tecavüz, cinsel taciz ve işkence gördüklerini ortaya çıkarmıştı.