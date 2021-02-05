Samanyolu Haber /Dünya / Finlandiya Başbakanı: Para, Çin zulmünü görmemek için gerekçe olamaz /05 Şubat 2021 10:41

Finlandiya Başbakanı: Para, Çin zulmünü görmemek için gerekçe olamaz

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Çin'in Uygur halkına yönelik uygulamalarına tepki göstererek uluslararası toplumun Çin'in yaptıklarına göz yummaması gerektiğini vurguladı.

SHABER3.COM

Marin, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur halkına yönelik uygulamalarına dikkati çekti.

Çin'in insan haklarını ayaklar altına alma ve azınlıkları ezme politikasına uluslararası toplumun göz yummaması gerektiğini ifade eden Marin, "Ticaret ve ekonomi, bu zulümleri görmezden gelmek için haklı gerekçe olamaz" ifadesini kullandı.

Çin'in Uygurlu kadınlara yönelik toplu tecavüz, cinsel taciz ve işkence gördüklerini ya da bu olaylara tanık olduklarını anlattıkları röportajlara atıfta bulunan bir Finlandiya yayın kuruluşunun tweetini paylaşan Marin, iki ve çok taraflı diyaloğun merkezinde insan haklarının mutlaka yer alması gerektiğinin altını çizdi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslüman azınlıkların tutulduğu toplama merkezlerinde bir dönem kalan kadınlarla, kamptaki bir gardiyanla konuşarak toplu tecavüz, cinsel taciz ve işkence gördüklerini ortaya çıkarmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Finlandiya Başbakanı: Para, Çin zulmünü görmemek için... Sonraki Haber >>

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Öğrencilere polis müdahalesi

Öğrencilere polis müdahalesi

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meşhur robot Spot yenilendi

Meşhur robot Spot yenilendi

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

Acemi pilot pisti tutturamayınca!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:44:46